Осталось 4 дня до премьеры спектакля «Бульвар Сансет»по пьесе Виктора Денисова «Бульвар Заходящего Солнца».

Режиссёр-постановщик, художник-постановщик и музыкальное оформление - Ильгар Сафат

Хореография - Рауля Турккан



В спектакле заняты:

Народные артисты Азербайджана - Людмила Духовная, Юрий Балиев

Артисты театра - Ярослав Трифонов, Ольга Арсентьева



В театре идут последние репетиции и и приготовления к премьере, устанавливается свет, настраивается звук. Костюмеры добавляют последние штрихи к костюмам героев спектакля.



Спектакль поставлен в жанре нуар, бакинские зрители увидят на сцене Русского Драматического театра эпатирующую историю голливудской звезды Норы Дэсмонд. Переигравшая сотни ролей в кино, к закату карьеры звезда таки влипла в крутую авантюру. Но! Она никак не ожидала, что роковая страсть настигнет её именно сейчас! Не будем раскрывать секретов режиссёра и актрисы. Скажем только, что в роли несравненной Норы Дэсмонд предстанет перед поклонниками своего творчества блистательная Людмила Духовная. А роковых мгновений в этой истории будет предостаточно.



Об авторе пьесы:

16 апреля состоится премьера спектакля «Бульвар Сансет»

Виктор Денисов - драматург, переводчик, филолог, критик, эссеист. Родился в Москве в семье первой скрипки Большого театра Леона Закса и все детство провел за его кулисами. Первую пьесу «Халвин и Халвица»попытался написать впять лет под впечатлением от оперы «Руслан и Людмила». Сегодня их 40. По текстам В. Денисова поставлено ок. 50 спектаклей. Как драматург дебютировал в 1987 г., сделав инсценировку пьесы Дж.Купера и Э. Олби «Всё в саду».Спектакль«Пир в саду»в Новом драматиченском театре (Москва)поставил реж. Петр Штейн. В 1993 г. главный реж. Московского драмтеатра «Лаборатория» Андрей Россинский осуществилпостановкуоригинальной пьесы В. Денисова «Шесть призраков Ленина на рояле» на основе одноименной картины Сальвадора Дали.



А в 1998 г. знаменитый режиссер Роман Виктюк дал сценическую жизнь его мелодраме «Бульвар заходящего солнца», дважды открыв Виктора Денисова как драматурга для большой сцены. Премьеры cпектаклей по культовому оскароносному фильму американского режиссера Билли Уайлдера состоялись в двух столицах республик бывшего СССР с разницей в восемь месяцев. Первая - в Национальном театре им. Ивана Франков Киеве (21-22 февраля 1998 г.), вторая – в Русском театре Эстонии Таллинна в день его 50-летия 16 октября 1998 г.. Но назывались постановки по разному: в Киеве - «Бульвар Сан Сет», в Таллинне - «Бульвар заходящего солнца». Киевский спектакль дважды с колоссальным успехом гастролировал по Украине и трижды по России. За семь лет «Бульвар Сан Сет» побывал в США, Израиле, Прибалтике и фактически во всех странах, где понимают русский.



В постановках по текстам В. Денисова также играли Лия Ахеджакова, Виктор Гвоздицкий, Александр Дзюба,Кирилл Козаков, Сергей Маковецкий, Борис Невзоров, Евгений Паперный, Дмитрий Писаренко, Александр Резалин, Евгения Симонова, Максим Суханов, Владимир Этуш, Игорь Ясуловичи многие др.



Виктор Денисов окончил филфак МГУ (1967).Специалист по американской драме XXв.К. фил. н. (1982). Перевел с англ.больше 20 пьес.Член СПМ (1995), СТД России (1996).



Премьера состоится 16 апреля, начало в 19.00

Билеты продаются в кассе театра и централизованных кассах города.