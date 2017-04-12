Рим не видит политических препятствий со стороны ЕС для энергетических проектов с Россией - президент Италии

Италия заинтересована в южном коридоре поставок газа, "Южном потоке", "Турецком потоке", а также других проектах, и не считает, что ЕС чинит политические препятствия для их реализации.
"Мы очень заинтересованы в южном коридоре, в "Южном потоке", в "Турецком потоке", и мы заинтересованы во всех потоках", - сказал президент Италии Серджо Маттарелла в совместном интервью "Интерфаксу" и телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).
Отвечая на уточняющий вопрос, не мешают ли этим проектам политические условия, президент сказал: "Политические условия не являются препятствием в этом отношении, потому что проекты, как Северный поток-2, так и реализация "Южного потока" - это проекты реализуемые, хотя в Европейском союзе проходят определенные дискуссии, касающиеся сочетаемости этих проектов с энергетическим планом ЕС. Но это не политические препятствия, это лишь оценки, которые носят отраслевой характер", - пояснил глава итальянского государства.
Президент в целом отметил, что отношения между итальянским и российским бизнесом характеризует "легкость".
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