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Дальнее зарубежье 12.04.2017 15:26

Рим не видит политических препятствий со стороны ЕС для энергетических проектов с Россией - президент Италии

Италия заинтересована в южном коридоре поставок газа, "Южном потоке", "Турецком потоке", а также других проектах, и не считает, что ЕС чинит политические препятствия для их реализации.

"Мы очень заинтересованы в южном коридоре, в "Южном потоке", в "Турецком потоке", и мы заинтересованы во всех потоках", - сказал президент Италии Серджо Маттарелла в совместном интервью "Интерфаксу" и телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Отвечая на уточняющий вопрос, не мешают ли этим проектам политические условия, президент сказал: "Политические условия не являются препятствием в этом отношении, потому что проекты, как Северный поток-2, так и реализация "Южного потока" - это проекты реализуемые, хотя в Европейском союзе проходят определенные дискуссии, касающиеся сочетаемости этих проектов с энергетическим планом ЕС. Но это не политические препятствия, это лишь оценки, которые носят отраслевой характер", - пояснил глава итальянского государства.

Президент в целом отметил, что отношения между итальянским и российским бизнесом характеризует "легкость".

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Тэги: ИТАЛИЯ, РОССИЯ, ЕС, ПРОЕКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]