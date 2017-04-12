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Дальнее зарубежье 12.04.2017 15:44

Суд Бразилии разрешил антикоррупционное расследование против 9 министров

Верховный суд Бразилии санкционировал антикоррупционное расследование в отношении более сотни политиков, в том числе девяти министров.

Решением от 11 апреля суд удовлетворил ходатайство генерального прокурора страны Родригу Жано о проведении 83 уголовных расследований, связанных с делом о коррупции в бразильской государственной нефтегазовой компании Petrobras.

По данным местных СМИ, в число подозреваемых вошли, в частности, глава МИД Бразилии Алоизиу Нунес, министр сельского хозяйства Блайру Мажжи, влиятельный член кабинета, глава гражданской канцелярии президента Элисеу Падилья, а также губернаторы трех штатов, 29 сенаторов и 42 депутата нижней палаты парламента. В общей сложности расследование будет проведено в отношении 108 политиков.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали показания 77 топ-менеджеров и сотрудников бразильского строительного концерна Odebrecht, одного из основных подрядчиков компании Petrobras. Следствие полагает, что Odebrecht и другие строительные компании давали взятки политикам в обмен на помощь Petrobras в заключении многомиллиардных контрактов, например, на строительство буровых платформ, сообщает Deutsche Welle.

Odebrecht является крупнейшей строительной компанией Южной Америки. В июне 2015 года президент Odebrecht Марселу Одебрехт был задержан полицией Бразилии в качестве одного из подозреваемых по делу Petrobas. Он признал, что Odebrecht дала взятки на общую сумму $800 млн в разных странах Латинской Америки, в том числе в Бразилии. В марте 2016 года М.Одебрехт был признан виновным в коррупции и отмывании денег и получил 19 лет тюрьмы.

В январе 2017 года сотрудники Odebrecht заключили сделку со следствием.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, МИНИСТРЫ, КОРРУПЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]