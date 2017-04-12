Суд Бразилии разрешил антикоррупционное расследование против 9 министров

Верховный суд Бразилии санкционировал антикоррупционное расследование в отношении более сотни политиков, в том числе девяти министров.
Решением от 11 апреля суд удовлетворил ходатайство генерального прокурора страны Родригу Жано о проведении 83 уголовных расследований, связанных с делом о коррупции в бразильской государственной нефтегазовой компании Petrobras.
По данным местных СМИ, в число подозреваемых вошли, в частности, глава МИД Бразилии Алоизиу Нунес, министр сельского хозяйства Блайру Мажжи, влиятельный член кабинета, глава гражданской канцелярии президента Элисеу Падилья, а также губернаторы трех штатов, 29 сенаторов и 42 депутата нижней палаты парламента. В общей сложности расследование будет проведено в отношении 108 политиков.
Основанием для возбуждения уголовного дела стали показания 77 топ-менеджеров и сотрудников бразильского строительного концерна Odebrecht, одного из основных подрядчиков компании Petrobras. Следствие полагает, что Odebrecht и другие строительные компании давали взятки политикам в обмен на помощь Petrobras в заключении многомиллиардных контрактов, например, на строительство буровых платформ, сообщает Deutsche Welle.
Odebrecht является крупнейшей строительной компанией Южной Америки. В июне 2015 года президент Odebrecht Марселу Одебрехт был задержан полицией Бразилии в качестве одного из подозреваемых по делу Petrobas. Он признал, что Odebrecht дала взятки на общую сумму $800 млн в разных странах Латинской Америки, в том числе в Бразилии. В марте 2016 года М.Одебрехт был признан виновным в коррупции и отмывании денег и получил 19 лет тюрьмы.
В январе 2017 года сотрудники Odebrecht заключили сделку со следствием.
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