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Регион 12.04.2017 16:05

Президент Грузии помиловал более 90 заключенных

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили своим указом помиловал 91 заключенного, сообщил в среду председатель государственной комиссии по помилованию Звиад Коридзе.

"Согласно указу президента 62 заключенных уже сегодня покинут места лишения свободы, остальным помилованным заключенным снижены сроки отбывания наказания. Среди помилованных - четыре женщины", - сообщил З.Коридзе.

По его словам, комиссия по помилованию рассмотрела более 500 прошений заключенных, из которых положительный ответ получили заключенные, не совершившие тяжких преступлений и отбывшие в тюрьмах большую часть определенного приговором наказания.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОМИЛОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]