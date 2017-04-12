Президент Грузии помиловал более 90 заключенных

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили своим указом помиловал 91 заключенного, сообщил в среду председатель государственной комиссии по помилованию Звиад Коридзе.
"Согласно указу президента 62 заключенных уже сегодня покинут места лишения свободы, остальным помилованным заключенным снижены сроки отбывания наказания. Среди помилованных - четыре женщины", - сообщил З.Коридзе.
По его словам, комиссия по помилованию рассмотрела более 500 прошений заключенных, из которых положительный ответ получили заключенные, не совершившие тяжких преступлений и отбывшие в тюрьмах большую часть определенного приговором наказания.
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