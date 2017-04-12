Улюкаев останется под домашним арестом до 15 июля, постановил суд

Басманный суд Москвы санкционировал продление домашнего ареста до середины лета бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, обвиняемому в коррупции, передает корреспондент "Интерфакса".

"Ходатайство следствия подлежит удовлетворению. Суд постановил: продлить в отношении Улюкаева меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, то есть до 15 июля, с сохранением всех ранее наложенных ограничений", - огласила свое решение в среду.судья Наталия Дударь

Таким образом, суд отклонил просьбу защиты, которая просила отпустить У.Улюкаева из-под домашнего ареста или разрешить ему прогулки два раза в день по два часа.

Срок следствия по делу А.Улюкаева продлен 15 августа.

На заседании следователь Роман Нестеров сообщил, что обстоятельства, из-за которых А.Улюкаеву первоначально был избран домашний арест, не изменились и не отпали, а по его делу, расследование которого представляет особую сложность, необходимо провести еще ряд действий.

"Имеется необходимость ряда следственных действий: получения заключения судебной экспертизы, допроса более 15 свидетелей, осмотра документов, предъявления Улюкаеву обвинения в окончательной редакции и ознакомление с материалами его с дела", - сказал Р.Нестеров., уточнив, что речь идет о фонографической и комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизах, результаты которых готовы, но пока не дошли до следствия.

По его словам, "есть основания полагать, что находясь на свободе, обвиняемый может попытаться воспрепятствовать проведению расследования по уголовному делу ".

Также следствие опасается, что А.Улюкаев может попытаться надавить на свидетелей.

"Мы опасаемся, что Улюкаев, используя свои ранее наработанные связи в министерстве экономического развития, может попытаться оказать воздействие на указанных лиц", - сказал Р.Нестеров.

Следователь добавил, что состояние здоровья А.Улюкаева позволяет ему содержаться под домашним арестом, а в случае необходимости следствие разрешает ему посетить врача.

"Органами предварительного расследования рассмотрено ходатайство стороны защиты для посещения медицинского центра для его (Улюкаева) обследования по состоянию здоровья в связи со зрением. Нами данное ходатайство было удовлетворено",- рассказал Р.Нестеров.

Прокурор поддержал ходатайство следователя. "Нахожу его законным, обоснованным, мотивированным, а срок, на который следствие просит продлить содержания под домашним арестом, разумным с учетом тех обстоятельств, который указал следователь",- сказала представитель надзорного ведомства.

В свою очередь А.Улюкаев был немногословен.

"С доводами следствия не согласен, но просить ничего не буду", - сказал он.

Адвокаты экс-министра просили отказать следствию, так как никаких новых оснований для продления меры пресечения им представлено не было, или хотя бы разрешить двухчасовые ежедневные прогулки.

"Если суд посчитает возможным удовлетворить данное ходатайство, я бы просила, чтобы суд изменил условия домашнего ареста и разрешил нашему подзащитному ежедневные прогулки два раза в день с 7 до 9 часов и с 18 до 20 часов", - сказала адвокат Лариса Каштанова.

Ее коллега Тимофей Гриднев отметил, что нет никаких фактов, доказывающих попытки А.Улюкаева каким-либо образом помешать следствию, а наличие исключительных положительных характеристик позволяет говорить, что он никуда от следствия скрываться не будет.

Адвокат Виктория Бурковская добавила, что "никакой исключительной сложности, исходя из определения уголовного законодательства и Верховного суда, в данном деле нет", а потому непонятно, почему следствие настаивает на сохранение меры пресечения.

Защита намерена обжаловать продление ареста экс-министра

В ночь на 15 ноября 2016 года Следственный комитет (СК) РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении А.Улюкаева. Ему предъявлены обвинения в получении взятки лицом, занимающим государственную должность, с вымогательством взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

Басманный суд Москвы вечером 15 ноября отправил А.Улюкаева под домашний арест до 15 января, отказав его защите в избрании более мягкой меры пресечения.

По данным следствия, обстоятельства преступления связаны с получением А.Улюкаевым 14 ноября 2016 года $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО "НК "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть" в размере 50%.

Экс-глава МЭР свою вину в инкриминируемом преступлении не признает.

В рамках расследования дела Басманный суд Москвы 29 ноября и 14 декабря наложил обеспечительный арест на имущество и средства экс-министра: на 10 земельных участков и жилой дом А.Улюкаева, которые находятся в Смоленской области, а также деньги на счетах и монеты из драгоценных металлов общей стоимостью около 500 млн рублей.

Срок предварительного расследования по делу продлен до 15 мая.

Президент РФ Владимир Путин 15 ноября освободил А.Улюкаева от занимаемой должности в связи с утратой доверия, назначив вместо него министром экономического развития Максима Орешкина.