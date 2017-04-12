Путин: угроза терроризма со стороны Афганистана - это очень серьезно

Президент РФ Владимир Путин назвал очень серьезной угрозу терроризма, исходящую из Афганистана, и выразил надежду на то, что России для решения этой проблемы не придется использовать свои вооруженные силы, дислоцированные в Таджикистане.

"Это очень опасное направление для всех нас. И мы знаем уже примеры, очень трагические примеры, когда с территории Афганистана осуществлялся прорыв боевиков. Я уже не говорю сейчас о наркотрафике, об инфильтрации отдельных преступных элементов", - сказал В.Путин в интервью межгосударственной телерадиокомпании "Мир".

Он напомнил о прорыве крупных бандформирований, имевшем место на территории Киргизии несколько лет назад, "когда приходилось применять вооруженные силы для борьбы с этими бандформированиями" .

"Мы прекрасно отдаем себе отчет, насколько это опасно для Российской Федерации. Неслучайно в Таджикистане развернута и функционирует наша 201-я военная база", - подчеркнул президент РФ.

Как заявил В.Путин, "первая угроза - это, конечно, угроза терроризма, она со стороны Афганистана, это очень, очень серьезно".

"Мы очень рассчитываем на то, что нам никогда не придется использовать наши вооруженные силы, в том числе и наши подразделения 201-й базы в Таджикистане", - заявил В.Путин.