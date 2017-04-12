Большинство жителей Германии не доверяют самоуправляемым автомобилям

В Германии большинство жителей пока не доверяют самоуправляемым автомобилям из-за опасений относительно возможных аварий. При этом эксперты считают, что автоматизированный городской транспорт могут ввести уже через 10 лет, сообщает Deutsche Welle.
Сейчас с недоверием относятся к автомобилям, управляемым компьютером, 67% участников исследования, проведенного немецким Фондом имени Бертельсмана. Всего 27% с воодушевлением воспринимает идею использования самоуправляемых авто.
Главной причиной недоверия к новой технологии чаще всего называли боязнь того, что из-за потери управления или хакерской атаки может произойти авария.
По данным опроса, почти две трети (61%) респондентов не готовы пользоваться самоуправляемым автомобилем. В то же время большинство участников опроса считают, что наиболее полезными такие машины могли бы стать для людей с ограниченными возможностями и для пожилых людей. Кроме того, многие могли бы представить себе использование автомобиля, оснащенного автопилотом, при длительных поездках по автобану или при ночных поездках в отпуск.
В научно-исследовательском Обществе имени Фраунгофера считают, что автоматизированное автомобильное движение станет возможным на отведенных для этого участках дорог уже в период между 2027 и 2037 годами. Беспилотные шаттлы могли бы заменить маршрутные и школьные автобусы или транспорт, курсирующий между вокзалами.
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