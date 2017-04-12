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Дальнее зарубежье 12.04.2017 16:34

Большинство жителей Германии не доверяют самоуправляемым автомобилям

В Германии большинство жителей пока не доверяют самоуправляемым автомобилям из-за опасений относительно возможных аварий. При этом эксперты считают, что автоматизированный городской транспорт могут ввести уже через 10 лет, сообщает Deutsche Welle.

Сейчас с недоверием относятся к автомобилям, управляемым компьютером, 67% участников исследования, проведенного немецким Фондом имени Бертельсмана. Всего 27% с воодушевлением воспринимает идею использования самоуправляемых авто.

Главной причиной недоверия к новой технологии чаще всего называли боязнь того, что из-за потери управления или хакерской атаки может произойти авария.

По данным опроса, почти две трети (61%) респондентов не готовы пользоваться самоуправляемым автомобилем. В то же время большинство участников опроса считают, что наиболее полезными такие машины могли бы стать для людей с ограниченными возможностями и для пожилых людей. Кроме того, многие могли бы представить себе использование автомобиля, оснащенного автопилотом, при длительных поездках по автобану или при ночных поездках в отпуск.

В научно-исследовательском Обществе имени Фраунгофера считают, что автоматизированное автомобильное движение станет возможным на отведенных для этого участках дорог уже в период между 2027 и 2037 годами. Беспилотные шаттлы могли бы заменить маршрутные и школьные автобусы или транспорт, курсирующий между вокзалами.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, АВТОМОБИЛИ, БЕСПИЛОТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]