Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7029 EUR   1.8058 RUR   0.0299 GBR   2.1256 TRY   0.46

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.08 Brent   55.98

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° Завтра 11° 14° 14 Апр 11° 21° 15 Апр 10° 18°

СНГ 12.04.2017 17:04

В Сирии на стороне террористов воюет около 4500 выходцев из РФ - Путин

Среди 20 тыс. иностранных боевиков, воюющих в Сирии на стороне террористов, почти 4500 - выходцы из России, и это представляет серьезную угрозу, заявил президент России Владимир Путин.

"По разным подсчетам, примерно 20 тыс. иностранных боевиков воюют в Сирии, из них почти 10 тыс. - из стран СНГ. Где-то тысяч девять, по разным подсчетам, чуть меньше половины - из России, тысяч пять примерно - из стран Центральной Азии. В основном - это страны ОДКБ", - сказал В.Путин в интервью телеканалу "МИР".

"Поэтому угроза очень большая, реальная. Мы знаем ее, понимаем масштаб этой угрозы и должны сделать все, чтобы ее минимизировать. Над этим работаем", - подчеркнул президент РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, СИРИЯ, БОЕВИКИ


Похожие новости


Путин: удар США по сирийской авиабазе - очевидное нарушение международного права Путин отмечает активизацию политического диалога РФ и Молдавии, видит перспективу выхода на стратегический уровень партнерства Для эффективной борьбы с международным терроризмом и экстремизмом необходима тесная координация работы спецслужб - Путин Стратегическое партнерство между РФ и Азербайджаном отвечает коренным интересам граждан двух стран - Путин в послании Алиеву Путин планирует обсудить на встрече с Лукашенко нерешенные двусторонние проблемы и перспективы расширения сотрудничества Проявления террористического характера рассматриваются среди прочих причин взрыва в метро Петербурга - Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]