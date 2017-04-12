В Сирии на стороне террористов воюет около 4500 выходцев из РФ - Путин

Среди 20 тыс. иностранных боевиков, воюющих в Сирии на стороне террористов, почти 4500 - выходцы из России, и это представляет серьезную угрозу, заявил президент России Владимир Путин.

"По разным подсчетам, примерно 20 тыс. иностранных боевиков воюют в Сирии, из них почти 10 тыс. - из стран СНГ. Где-то тысяч девять, по разным подсчетам, чуть меньше половины - из России, тысяч пять примерно - из стран Центральной Азии. В основном - это страны ОДКБ", - сказал В.Путин в интервью телеканалу "МИР".

"Поэтому угроза очень большая, реальная. Мы знаем ее, понимаем масштаб этой угрозы и должны сделать все, чтобы ее минимизировать. Над этим работаем", - подчеркнул президент РФ.