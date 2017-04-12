В Казахстане осужден за растрату и отпущен по амнистии известный археолог

Суд Уральска (административный центр Западно-Казахстанской области) в среду приговорил известного археолога Мурата Сдыкова к двум годам ограничения свободы и тут же освободил от отбывания наказания в связи с амнистией, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в городском суде.

Суд признал М.Сдыкова виновным в причинении крупного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием, сказал собеседник агентства.

Согласно материалам дела, на проведение раскопок археологических памятников в Теректинском районе "Центру археологии и истории" были выделены бюджетные средства. При этом командировочному работнику должны были выплачивать суточные, однако М.Сдыков выдавал меньшую сумму, а в табели учета рабочего времени и ведомости на выплату указывал ложные сведения. Таким образом, он обвинялся в совершении хищения более 2,5 млн тенге (311,37/$1).

При рассмотрении уголовного дела установлено, что цели хищения у археолога не было. Поэтому его действия были переквалифицированы на другую статью. Также, приняв во внимание смягчающие обстоятельства, суд счел не применять к нему дополнительное наказание в виде конфискации имущества и лишения права занимать руководящие должности в государственных органах.

Мурат Сдыков - почетный гражданин Уральска. Под его руководством в 2012 году было обнаружено уникальное захоронение - "Золотая принцесса", возраст которого более 2,5 тыс. лет.