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СНГ 12.04.2017 16:45

В Казахстане осужден за растрату и отпущен по амнистии известный археолог

Суд Уральска (административный центр Западно-Казахстанской области) в среду приговорил известного археолога Мурата Сдыкова к двум годам ограничения свободы и тут же освободил от отбывания наказания в связи с амнистией, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в городском суде.

Суд признал М.Сдыкова виновным в причинении крупного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием, сказал собеседник агентства.

Согласно материалам дела, на проведение раскопок археологических памятников в Теректинском районе "Центру археологии и истории" были выделены бюджетные средства. При этом командировочному работнику должны были выплачивать суточные, однако М.Сдыков выдавал меньшую сумму, а в табели учета рабочего времени и ведомости на выплату указывал ложные сведения. Таким образом, он обвинялся в совершении хищения более 2,5 млн тенге (311,37/$1).

При рассмотрении уголовного дела установлено, что цели хищения у археолога не было. Поэтому его действия были переквалифицированы на другую статью. Также, приняв во внимание смягчающие обстоятельства, суд счел не применять к нему дополнительное наказание в виде конфискации имущества и лишения права занимать руководящие должности в государственных органах.

Мурат Сдыков - почетный гражданин Уральска. Под его руководством в 2012 году было обнаружено уникальное захоронение - "Золотая принцесса", возраст которого более 2,5 тыс. лет.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АРХЕОЛОГ, ПРИГОВОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]