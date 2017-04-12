В Казахстане осужден за растрату и отпущен по амнистии известный археолог

Суд Уральска (административный центр Западно-Казахстанской области) в среду приговорил известного археолога Мурата Сдыкова к двум годам ограничения свободы и тут же освободил от отбывания наказания в связи с амнистией, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в городском суде.
Суд признал М.Сдыкова виновным в причинении крупного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием, сказал собеседник агентства.
Согласно материалам дела, на проведение раскопок археологических памятников в Теректинском районе "Центру археологии и истории" были выделены бюджетные средства. При этом командировочному работнику должны были выплачивать суточные, однако М.Сдыков выдавал меньшую сумму, а в табели учета рабочего времени и ведомости на выплату указывал ложные сведения. Таким образом, он обвинялся в совершении хищения более 2,5 млн тенге (311,37/$1).
При рассмотрении уголовного дела установлено, что цели хищения у археолога не было. Поэтому его действия были переквалифицированы на другую статью. Также, приняв во внимание смягчающие обстоятельства, суд счел не применять к нему дополнительное наказание в виде конфискации имущества и лишения права занимать руководящие должности в государственных органах.
Мурат Сдыков - почетный гражданин Уральска. Под его руководством в 2012 году было обнаружено уникальное захоронение - "Золотая принцесса", возраст которого более 2,5 тыс. лет.
Глава МИД Азербайджана отмечает заинтересованность в сотрудничестве с Хорватией в судостроении и фармацевтики
Мэр Киева Кличко встретится в Баку с азербайджанскими политиками и бизнесменами
Уровень долларизации банковских вкладов в Азербайджане на начало марта составил около 80% - ЦБ
Курс манат/доллар на 13 апреля - 1,7029 AZN/$1
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту обрушения строящегося здания в Баку в центре отдыха
Два человека погибли, четверо пострадали в результате обрушения здания в центре отдыха в Баку - Минздрав
Более 20 кандидатов на получение стипендии мэра Москвы утверждены в Азербайджане
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Осталось 4 дня до премьеры спектакля «Бульвар Сансет»по пьесе Виктора Денисова «Бульвар Заходящего Солнца».
В РИКЦ открылась фотовыставка «Наши в космосе»
Запущена азербайджанская версия интернет-сайта Российского информационно-культурного центра в Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»