Банки-агенты АИФ в январе-феврале выдали ипотечных кредитов на 25 млн манатов

Объем ипотечного кредитования из средств Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ) в январе-феврале 2017 года составил 24,9 млн манатов, что в 31,1 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
По данным ЦБА, АИФ в январе-феврале рефинансировал кредитов на сумму 0,9 млн манатов (спад в 14,1 раза).
АИФ в январе-феврале разместил облигации на сумму 30 млн манатов (в январе-феврале 2016 года не размещал - ИФ).
В январе-феврале фонд не получал средств из госбюджета Азербайджана для выдачи социальной ипотеки.
АИФ создан в декабре 2005 года и в марте 2006 года приступил к выдаче ипотечных кредитов. Выдача социальной ипотеки в Азербайджане началась с 2007 года. АИФ с 1 июня 2009 года возобновил процесс выдачи ипотечных кредитов на коммерческих условиях. При этом на коммерческих условиях ипотечные кредиты выдаются за счет средств, привлекаемых фондом от выпуска собственных облигаций.
Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 100 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых.
Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых.
В 2016 году банки агенты АИФ выдали кредитов на 1,1 млн манатов.
А.Ахундов
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