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Дальнее зарубежье 12.04.2017 17:17

В Центре взаимного уважения им. Анны Франк призывают уволить представителя Белого дома за комментарии о Гитлере

Политики и общественные организации резко осудили официального представителя Белого дома Шона Спайсера за высказывания об Адольфе Гитлере, сделанные во время брифинга, сообщил в среду американский телеканал Эй-би-си.

В частности, Нью-йоркский Центр взаимного уважения имени Анны Франк призвал президента США Дональда Трампа уволить Ш.Спайсера за то, что представитель Белого дома отрицал применение Адольфом Гитлером химического оружия против евреев во время Холокоста.

Глава центра Стивен Голдстин заявил: "отрицая то, что Гитлер убил миллионы евреев с помощью газа, (Ш.Спайсер - ИФ), по сути, отрицал Холокост и допустил самый оскорбительный комментарий в отношении группы людей, когда-либо сделанный пресс-секретарем Белого дома".

"Мало того, (Ш.Спайсер сделал эти заявления - ИФ) во время еврейской пасхи", - подчеркнул С.Голдстин.

Несколько американских сенаторов также осудили слова представителя Белого дома. В частности, сенатор Бен Кардин от штата Мэриленд написал в своем микроблоге в "Твиттере": "Кто-нибудь, преподайте пресс-секретарю курс по истории о Гитлере".

Ранее сообщалось, что Ш.Спайсер, обсуждая предполагаемую химическую атаку в сирийской провинции Идлиб, унесшую жизни более 80 человек на прошлой неделе, в ходе брифинга заявил, что "даже Гитлер не опустился до использования химического оружия".

Затем, после некоторых комментариев со стороны журналистов, указывающих на то, что он не прав, Ш.Спайсер постарался прояснить свою мысль, добавив, что А.Гитлер "не применял газ против собственного народа в отличие от Б.Асада".

Позднее официальный представитель объяснил, что "ни в коем случае не пытался умали

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Тэги: США, ГИТЛЕР, ОСУЖДЕНИЕ


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