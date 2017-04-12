Кандидат в президенты Франции Аселино сомневается в правдивости утверждений о применении химоружия Дамаском

Кандидат в президенты Франции от партии "Народный республиканский фронт" Франсуа Аселино заявил в среду, что сомневается в правдивости сообщений о применении сирийскими правительственными войсками химоружия против мирных жителей.
"В том, что касается этой сирийской истории, у меня есть сомнения. Нам говорят, что Башар Асад якобы использовал химоружие против детей. А я говорю, что нам ничего про это доподлинно не известно", - сказал он в интервью радиостанции "Франс энфо".
"Вспомните, что произошло в 2003 году в Ираке с историей о том, что у Саддама Хусейна якобы было оружие массового поражения. США тогда провели военную интервенцию, а Жак Ширак (занимавший пост президента Франции - ИФ) отказался от участия в операции, так как доказательств было недостаточно", - добавил Ф.Аселино.
Как сообщалось, США и их союзники утверждают, что сирийские правительственные войска использовали химоружие против мирных жителей ранее в апреле в провинции Идлиб. В Дамаске же заверяют, что никогда не использовали такое оружие на своей территории.
Ф.Аселино не входит в число фаворитов президентской гонки во Франции. Опросы показывают, что он финиширует далеко позади основных претендентов на этот пост.
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