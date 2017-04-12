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Регион 12.04.2017 17:46

Сухопутные войска Ирана намерены провести серию учений

Сухопутные войска Ирана запланировали серию полевых и специальных учений для отработки мер противодействия сразу нескольким типам угроз, заявил в среду журналистам командующий этого рода Вооруженных сил бригадный генерал Хейдари Киомарс.

"В ходе учений будут проводиться комплексы мероприятий, подходящих (для отражения - ИФ) нескольких типов угроз", - приводят официальные иранские СМИ слова генерала, сказанные на пресс-конференции.

В сообщениях не приводятся даты проведения этих учений.

Кроме того, военачальник отметил, что Иран в этом году запустит в производство целый спектр военного оборудования.

"Мы введем в строй четыре производственные линии для различных оборонных средств стратегического значения, что стало бы большим и революционным шагом для удовлетворения наших нужд в разрабатываемых в Иране разнообразных типах оборудования", - сказал Х.Киомарс.

Он уточнил, что данное оборудование имеет отношение к танкам, боевым машинам пехоты и вертолетам.

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Тэги: ИРАН, УЧЕНИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]