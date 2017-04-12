Сухопутные войска Ирана намерены провести серию учений

Сухопутные войска Ирана запланировали серию полевых и специальных учений для отработки мер противодействия сразу нескольким типам угроз, заявил в среду журналистам командующий этого рода Вооруженных сил бригадный генерал Хейдари Киомарс.
"В ходе учений будут проводиться комплексы мероприятий, подходящих (для отражения - ИФ) нескольких типов угроз", - приводят официальные иранские СМИ слова генерала, сказанные на пресс-конференции.
В сообщениях не приводятся даты проведения этих учений.
Кроме того, военачальник отметил, что Иран в этом году запустит в производство целый спектр военного оборудования.
"Мы введем в строй четыре производственные линии для различных оборонных средств стратегического значения, что стало бы большим и революционным шагом для удовлетворения наших нужд в разрабатываемых в Иране разнообразных типах оборудования", - сказал Х.Киомарс.
Он уточнил, что данное оборудование имеет отношение к танкам, боевым машинам пехоты и вертолетам.
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