ОПЕК улучшила прогноз спроса на нефть в 2017г на 10 тыс. б/с - до 96,32 млн б/с

Мировой спрос на нефть в 2017 году составит 96,32 млн баррелей в сутки, что выше предыдущего прогноза на 10 тыс. баррелей в сутки, говорится в ежемесячном обзоре ОПЕК.

Показатель спроса в 2016 году не изменился и составил 95,05 млн баррелей в сутки. Вместо ранее прогнозировавшегося спроса в текущем году в объеме 96,31 млн баррелей в сутки, теперь картель прогнозирует рост спроса до 96,32 млн баррелей в сутки.

Согласно отчету, рост спроса будет генерироваться главным образом странами Азии, в частности, Индией, также рост продемонстрируют Китай и американские страны, входящие в ОЭСР. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона из числа ОЭСР - единственный регион, который, как предполагается, продемонстрирует снижение спроса в 2017 году.