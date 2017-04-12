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ТЭК 12.04.2017 15:04

ОПЕК улучшила прогноз спроса на нефть в 2017г на 10 тыс. б/с - до 96,32 млн б/с

Мировой спрос на нефть в 2017 году составит 96,32 млн баррелей в сутки, что выше предыдущего прогноза на 10 тыс. баррелей в сутки, говорится в ежемесячном обзоре ОПЕК.

Показатель спроса в 2016 году не изменился и составил 95,05 млн баррелей в сутки. Вместо ранее прогнозировавшегося спроса в текущем году в объеме 96,31 млн баррелей в сутки, теперь картель прогнозирует рост спроса до 96,32 млн баррелей в сутки.

Согласно отчету, рост спроса будет генерироваться главным образом странами Азии, в частности, Индией, также рост продемонстрируют Китай и американские страны, входящие в ОЭСР. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона из числа ОЭСР - единственный регион, который, как предполагается, продемонстрирует снижение спроса в 2017 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, СПРОС, ОПЕК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]