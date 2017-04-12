ОПЕК улучшила прогноз спроса на нефть в 2017г на 10 тыс. б/с - до 96,32 млн б/с

Мировой спрос на нефть в 2017 году составит 96,32 млн баррелей в сутки, что выше предыдущего прогноза на 10 тыс. баррелей в сутки, говорится в ежемесячном обзоре ОПЕК.
Показатель спроса в 2016 году не изменился и составил 95,05 млн баррелей в сутки. Вместо ранее прогнозировавшегося спроса в текущем году в объеме 96,31 млн баррелей в сутки, теперь картель прогнозирует рост спроса до 96,32 млн баррелей в сутки.
Согласно отчету, рост спроса будет генерироваться главным образом странами Азии, в частности, Индией, также рост продемонстрируют Китай и американские страны, входящие в ОЭСР. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона из числа ОЭСР - единственный регион, который, как предполагается, продемонстрирует снижение спроса в 2017 году.
Глава МИД Азербайджана отмечает заинтересованность в сотрудничестве с Хорватией в судостроении и фармацевтики
Мэр Киева Кличко встретится в Баку с азербайджанскими политиками и бизнесменами
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту обрушения строящегося здания в Баку в центре отдыха
Два человека погибли, четверо пострадали в результате обрушения здания в центре отдыха в Баку - Минздрав
Более 20 кандидатов на получение стипендии мэра Москвы утверждены в Азербайджане
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Белоруссия подписала Таможенный кодекс ЕАЭС
Турецкий суд арестовал россиянина, пытавшегося проникнуть со взрывчаткой с территории Сирии в Турцию
ЕС подтвердил приверженность нераспространению ракетных технологий
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Осталось 4 дня до премьеры спектакля «Бульвар Сансет»по пьесе Виктора Денисова «Бульвар Заходящего Солнца».
В РИКЦ открылась фотовыставка «Наши в космосе»
Запущена азербайджанская версия интернет-сайта Российского информационно-культурного центра в Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»