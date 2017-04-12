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Внешняя политика 12.04.2017 15:25

Азербайджанские миротворцы в порядке ротации отправились в Афганистан

Группа азербайджанских миротворцев из 54 военнослужащих отправилась в Афганистан для продолжения службы в составе миссии "Решительная поддержка", сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«В соответствии с планом в ротационном порядке группа миротворцев Вооруженных сил Азербайджана, состоящая из 54 военнослужащих отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии "Решительная поддержка"»,- говорится в сообщении.

Миротворческая миссия ВС Азербайджана в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.

В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 90 военнослужащих, два военных врача и два офицера инженерных войск ВС Азербайджана.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АФГАНИСТАН, МИРОТВОРЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]