Азербайджанские миротворцы в порядке ротации отправились в Афганистан

Группа азербайджанских миротворцев из 54 военнослужащих отправилась в Афганистан для продолжения службы в составе миссии "Решительная поддержка", сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
«В соответствии с планом в ротационном порядке группа миротворцев Вооруженных сил Азербайджана, состоящая из 54 военнослужащих отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии "Решительная поддержка"»,- говорится в сообщении.
Миротворческая миссия ВС Азербайджана в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.
В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 90 военнослужащих, два военных врача и два офицера инженерных войск ВС Азербайджана.
Ф.Исазаде
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