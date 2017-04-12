Британская газета "Дейли мейл" публично принесла извинения супруге президента США Дональда Трампа Мелании Трамп, а также сообщила, что выплатит первой американской леди компенсацию за понесенный ущерб.
"Мы понимаем, что эти (опубликованные в газете - ИФ) заявления о госпоже Трамп - неправда... Мы приносим извинения госпоже Трамп за принесенные неудобства", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте издания в среду.
При этом сумму, которую издание готово выплатить М.Трамп, в суде не озвучили.
В свою очередь, агентство "Ассошиэйтед пресс" отмечает, что первая леди США приняла извинения "Дейли мейл".
Ранее сообщалось, что М.Трамп подала иск о клевете против британского издания "Дейли мейл", распространившего информацию о ее якобы имевшем место сотрудничестве с агентствами по предоставлению эскорт-услуг.
Иск о защите чести и достоинства был подан в суд в Нью-Йорке, причем сторона защиты оценивала понесенный М.Трамп ущерб в $150 млн.
В августе 2016 года в выпуске словенского журнала "Suzy" была опубликована статья о прошлом супруги президента США Дональда Трампа, которая затем была распространена и британской газетой "Дейли мейл". В материале содержалась информация о том, что М.Трамп раньше работала в модельном агентстве в Нью-Йорке, которое якобы предлагало, среди прочего, эскорт-услуги.
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