Турецкий суд арестовал россиянина, пытавшегося проникнуть со взрывчаткой с территории Сирии в Турцию

Суд Турции постановил арестовать 29-летнего гражданина РФ Джамалали Гаджиева, который был задержан две недели назад на турецко-сирийской границе при попытке проникнуть в Турцию с партией взрывчатки, сообщает в среду Анатолийское агентство новостей.
Службы безопасности изъяли у задержанного 1,5 кг взрывчатки, две гранаты и пояс смертника. Д.Гаджиева схватили в тот момент, когда он пытался попасть в Турцию через подкоп, сделанный под бетонной стеной на границе.
Д.Гаджиева обвиняют в участии в деятельности террористической группировки.
В ходе допроса турецкие следователи выяснили, что два года назад этот человек примкнул к группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ). Однако в результате столкновения террористов в Сирии с отрядами курдской Партии демократического союза Д.Гаджиев был ранен, и решил перебраться в Турцию.
Следствие не исключает возможности того, что Д.Гаджиев готовил теракт в Турции.
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