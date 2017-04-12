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Регион 12.04.2017 18:32

Турецкий суд арестовал россиянина, пытавшегося проникнуть со взрывчаткой с территории Сирии в Турцию

Суд Турции постановил арестовать 29-летнего гражданина РФ Джамалали Гаджиева, который был задержан две недели назад на турецко-сирийской границе при попытке проникнуть в Турцию с партией взрывчатки, сообщает в среду Анатолийское агентство новостей.

Службы безопасности изъяли у задержанного 1,5 кг взрывчатки, две гранаты и пояс смертника. Д.Гаджиева схватили в тот момент, когда он пытался попасть в Турцию через подкоп, сделанный под бетонной стеной на границе.

Д.Гаджиева обвиняют в участии в деятельности террористической группировки.

В ходе допроса турецкие следователи выяснили, что два года назад этот человек примкнул к группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ). Однако в результате столкновения террористов в Сирии с отрядами курдской Партии демократического союза Д.Гаджиев был ранен, и решил перебраться в Турцию.

Следствие не исключает возможности того, что Д.Гаджиев готовил теракт в Турции.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ГРАЖДАНИН, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]