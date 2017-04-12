ЕС подтвердил приверженность нераспространению ракетных технологий

Евросоюз заявил о безусловной приверженности нераспространению ракетных технологий и подчеркнул важность режима контроля за ними (РКРТ), который 12 апреля отмечает 30-летие.

В заявлении по этому поводу представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) отметил, что "РКРТ продолжает играть решающую роль в сдерживании распространения баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов".

"ЕС решительно поддерживает РКРТ и другие многосторонние документы, направленные на ограничение рисков распространения оружия массового уничтожения и систем его доставки", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что ЕС установил особый режим контроля над экспортом предметов двойного назначения и этот режим юридически обязателен для всех членов союза.