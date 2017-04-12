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Дальнее зарубежье 12.04.2017 18:13

ЕС подтвердил приверженность нераспространению ракетных технологий

Евросоюз заявил о безусловной приверженности нераспространению ракетных технологий и подчеркнул важность режима контроля за ними (РКРТ), который 12 апреля отмечает 30-летие.

В заявлении по этому поводу представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) отметил, что "РКРТ продолжает играть решающую роль в сдерживании распространения баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов".

"ЕС решительно поддерживает РКРТ и другие многосторонние документы, направленные на ограничение рисков распространения оружия массового уничтожения и систем его доставки", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что ЕС установил особый режим контроля над экспортом предметов двойного назначения и этот режим юридически обязателен для всех членов союза.

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Тэги: ЕС, РАКЕТЫ, ТЕХНОЛОГИИ, НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]