Обвиняемый в теракте в Стокгольме в феврале был объявлен в Узбекистане в розыск

Подозреваемый по делу о теракте в Стокгольме гражданин Узбекистана Рахмат Акилов был объявлен в феврале в международный розыск правоохранительными органами республики по обвинению в религиозном экстремизме, сообщил в среду "Интерфаксу" представитель силовых структур страны.

"В конце февраля в отношении Рахмата Акилова было возбуждено уголовное дело по статьям, связанными с религиозным экстремизмом, в рамках которого он объявлен в международный розыск", - сказал источник.

По его словам, уголовное дело в отношении Акилова возбуждено по статьям "изготовление или распространение материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку" (224-1, УК республики), "участие в религиозных и экстремистских организациях" (224-2), а также "вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение" (127).

В соответствии с УК Узбекистана указанные статьи предусматривают наказание в виде тюремного заключения на срок от трех до восьми лет, от пяти до двадцати лет и от трех до десяти лет соответственно.

"Опрос его родственников и близких, проживающих в Самарканде, показал, что Акилов, этнический таджик, находясь в Швеции, попал под влияние эмиссаров таджикской ячейки "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ), предпринимал попытки принять участие в боевых действиях в Сирии на стороне боевиков", - сказал собеседник агентства.

По данным правоохранительных органов, 2015 году Р.Акилов пытался пересечь турецко-сирийскую границу, однако был задержан. Его депортировали в Швецию в связи с тем, что у него был статус "беженца".

Как сообщалось, в минувшую пятницу днем грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан - одной из центральных пешеходных улиц Стокгольма. Погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Власти заявили, что это был теракт. Власти Швеции задержали двух человек по делу о теракте. Одним из задержанных стал 39-летний Р.Акилов, который, как подозревает следствие, находился за рулем грузовика. Во вторник Стокгольмский суд постановил заключить Акилова под стражу.