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СНГ 12.04.2017 18:49

Белоруссия подписала Таможенный кодекс ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал Таможенный кодекс ЕАЭС, сообщает госагентство "БелТА" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Наталью Эйсмонт.

Президенты России, Киргизии, Казахстана и Армении подписали Таможенный кодекс Союза на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге 26 декабря прошлого года. Представители Белоруссии на заседании не присутствовали.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕАЭС, КОДЕКС, ПОДПИСАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]