Белоруссия подписала Таможенный кодекс ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал Таможенный кодекс ЕАЭС, сообщает госагентство "БелТА" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Наталью Эйсмонт.

Президенты России, Киргизии, Казахстана и Армении подписали Таможенный кодекс Союза на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге 26 декабря прошлого года. Представители Белоруссии на заседании не присутствовали.