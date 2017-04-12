Совершивший теракт в Стокгольме поддерживал ИГ, но мало смыслил в исламе, рассказал его знакомый

Гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, признавший вину за теракт в центре Стокгольма 7 апреля, плохо разбирался в исламе, но при этом высказывался в поддержку террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России - ИФ), рассказал в интервью шведскому радио Ekot знакомый задержанного.
Источник, который просил называть его по имени Фаршад, сообщил, что Р.Акилов в свое время неплохо зарабатывал, трудясь сварщиком в Самарканде, прежде чем по неизвестным причинам решил приехать в Швецию.
Собеседник радиостанции отметил, что поведение Р.Акилова резко изменилось летом 2016 года, когда шведские власти отказали ему в предоставлении статуса беженца. Ekot отмечает, что несколько друзей Р.Акилова также подтвердили, что в тот период мужчина стал раздражительным и начал принимать наркотики.
В свою очередь шведская газета Expressen сообщила, что Р.Акилов посещал подпольную мечеть в пригороде шведской столицы, где, возможно, вступал в контакт с членами ИГ. Кроме того, в газете сообщили, что перед приездом в Швецию Р.Акилов был в Турции, где, возможно, также подвергся влиянию со стороны экстремистов.
В прошлую пятницу в центре Стокгольма террорист на угнанном грузовом автомобиле совершил преднамеренный наезд на пешеходов. В результате атаки четыре человека погибли, а 15 получили ранения.
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