Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7029 EUR   1.8058 RUR   0.0299 GBR   2.1256 TRY   0.46

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.08 Brent   55.98

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° Завтра 11° 14° 14 Апр 11° 21° 15 Апр 10° 18°

Дальнее зарубежье 12.04.2017 19:32

Совершивший теракт в Стокгольме поддерживал ИГ, но мало смыслил в исламе, рассказал его знакомый

Гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, признавший вину за теракт в центре Стокгольма 7 апреля, плохо разбирался в исламе, но при этом высказывался в поддержку террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России - ИФ), рассказал в интервью шведскому радио Ekot знакомый задержанного.

Источник, который просил называть его по имени Фаршад, сообщил, что Р.Акилов в свое время неплохо зарабатывал, трудясь сварщиком в Самарканде, прежде чем по неизвестным причинам решил приехать в Швецию.

Собеседник радиостанции отметил, что поведение Р.Акилова резко изменилось летом 2016 года, когда шведские власти отказали ему в предоставлении статуса беженца. Ekot отмечает, что несколько друзей Р.Акилова также подтвердили, что в тот период мужчина стал раздражительным и начал принимать наркотики.

В свою очередь шведская газета Expressen сообщила, что Р.Акилов посещал подпольную мечеть в пригороде шведской столицы, где, возможно, вступал в контакт с членами ИГ. Кроме того, в газете сообщили, что перед приездом в Швецию Р.Акилов был в Турции, где, возможно, также подвергся влиянию со стороны экстремистов.

В прошлую пятницу в центре Стокгольма террорист на угнанном грузовом автомобиле совершил преднамеренный наезд на пешеходов. В результате атаки четыре человека погибли, а 15 получили ранения.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен назвал инцидент терактом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ШВЕЦИЯ, ТЕРРОРИСТ, ЛИЧНОСТЬ, ПОДРОБНОСТИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]