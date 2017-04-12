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Внутренняя политика 12.04.2017 15:59

Ветераны войны и труда Азербайджана отметили роль Гейдара Алиева в развитии страны

Мероприятие, посвященное 94-летию со дня рождения Общенационального лидера, экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева, состоялось в Организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил (ОВВТВС), сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Выступивший на мероприятии заместитель завотделом по общественно-политическим вопросам Администрации президента Арастун Мехтиев отметил, что Г.Алиев оставил "неизгладимый след в истории Азербайджана".

Он подчеркнул, что жизнь, творчество и концепцию госстроительства Г.Алиева характеризует его философский подход «Не народ для государства, а государство должно быть для народа».

«Общенациональный лидер всегда говорил, что государство должно служить интересам народа, интересы народа должны быть превыше всего»,- отметил А.Мехтиев.

В свою очередь, заместитель председателя ОВВТВС Джалил Халилов отметил, что одним из наиболее важных аспектов, запечатлевших Г.Алиева в истории государства, является то, что он спас от беды народ и страну и вывел на новый уровень развития.

На мероприятии своими воспоминаниями об экс-президенте Азербайджана поделились заместитель главы Исполнительной власти Баку Фидуна Гусейнова, президент телекомпании «Space» Вагиф Мустафаев, гендиректор информационного агентства «Интерфакс-Азербайджан» Александр Иванов и другие.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, ПАМЯТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]