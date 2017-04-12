Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7029 EUR   1.8058 RUR   0.0299 GBR   2.1256 TRY   0.46

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.08 Brent   55.98

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° Завтра 11° 14° 14 Апр 11° 21° 15 Апр 10° 18°

Дальнее зарубежье 12.04.2017 16:22

В Германии задержали человека, подозреваемого в совершении взрывов в Дортмунде - газета

Полиция ФРГ задержала человека, подозреваемого в совершении взрывов в немецком Дортмунде около автобуса клуба "Боруссия Дортмунд", сообщает в среду сайт газеты "Бильд".

По ее данным, под подозрение полиции попали два человека, которые предположительно связаны с радикальными исламистами. Полиция обыскала их квартиры, после чего один из них был задержан.

Отмечается, что взорвавшиеся бомбы были начинены металлическими осколками, при этом радиус поражающего действия взрывных устройств составлял 100 метров.

Ранее в среду газета "Зюддойче цайтунг" сообщила, что германская полиция расследует возможную причастность исламских экстремистов к взрывам.

Согласно данным издания, подозрения в причастности экстремистов появились после обнаружения на месте происшествия письма, в котором говорилось об использовании ФРГ самолетов "Торнадо" в борьбе против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии.

Накануне три взрывных устройства сработали близ автобуса футбольного клуба "Боруссия Дортмунд". Взрывы прогремели незадолго до первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между командами "Боруссия" и "Монако" в Дортмунде в Германии. В связи с этим игру было решено перенести на среду, 12 апреля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРГ, ВЗРЫВЫ, ЗАДЕРЖАНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]