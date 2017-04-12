В Германии задержали человека, подозреваемого в совершении взрывов в Дортмунде - газета

Полиция ФРГ задержала человека, подозреваемого в совершении взрывов в немецком Дортмунде около автобуса клуба "Боруссия Дортмунд", сообщает в среду сайт газеты "Бильд".
По ее данным, под подозрение полиции попали два человека, которые предположительно связаны с радикальными исламистами. Полиция обыскала их квартиры, после чего один из них был задержан.
Отмечается, что взорвавшиеся бомбы были начинены металлическими осколками, при этом радиус поражающего действия взрывных устройств составлял 100 метров.
Ранее в среду газета "Зюддойче цайтунг" сообщила, что германская полиция расследует возможную причастность исламских экстремистов к взрывам.
Согласно данным издания, подозрения в причастности экстремистов появились после обнаружения на месте происшествия письма, в котором говорилось об использовании ФРГ самолетов "Торнадо" в борьбе против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии.
Накануне три взрывных устройства сработали близ автобуса футбольного клуба "Боруссия Дортмунд". Взрывы прогремели незадолго до первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между командами "Боруссия" и "Монако" в Дортмунде в Германии. В связи с этим игру было решено перенести на среду, 12 апреля.
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