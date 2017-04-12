Представители стран Евросоюза в Брюсселе договорились по переговорной позиции Совета ЕС о помощи Молдавии

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза одобрил в среду переговорную позицию Совета ЕС по макрофинансовой помощи для Молдавии, сообщила в Брюсселе пресс-служба совета.

"Предлагается оказать помощь ЕС до 100 млн евро, из которых 60 млн в качестве займов и 40 млн - в виде грантов. Это будет дополнять ресурсы, предоставляемые МВФ и другими многосторонними учреждениями", - объясняется в коммюнике.

В документе отмечается, что помощь будет направлена на поддержку программы экономической стабилизации и структурных реформ в стране и поспособствует обеспечению потребностей во внешнем финансировании в течение ближайших двух лет.

Постпреды попросили председательствующую в Совете ЕС Мальту начать переговоры по предложенному решению с Европейским парламентом, как только парламент согласует свою собственную позицию.