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Дальнее зарубежье 12.04.2017 19:43

Представители стран Евросоюза в Брюсселе договорились по переговорной позиции Совета ЕС о помощи Молдавии

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза одобрил в среду переговорную позицию Совета ЕС по макрофинансовой помощи для Молдавии, сообщила в Брюсселе пресс-служба совета.

"Предлагается оказать помощь ЕС до 100 млн евро, из которых 60 млн в качестве займов и 40 млн - в виде грантов. Это будет дополнять ресурсы, предоставляемые МВФ и другими многосторонними учреждениями", - объясняется в коммюнике.

В документе отмечается, что помощь будет направлена на поддержку программы экономической стабилизации и структурных реформ в стране и поспособствует обеспечению потребностей во внешнем финансировании в течение ближайших двух лет.

Постпреды попросили председательствующую в Совете ЕС Мальту начать переговоры по предложенному решению с Европейским парламентом, как только парламент согласует свою собственную позицию.

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Тэги: ЕС, МОЛДАВИЯ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]