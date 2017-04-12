Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7029 EUR   1.8058 RUR   0.0299 GBR   2.1256 TRY   0.46

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.08 Brent   55.98

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° Завтра 11° 14° 14 Апр 11° 21° 15 Апр 10° 18°

СНГ 12.04.2017 20:02

Порошенко: в случае необходимости тяжелая военная техника в кратчайшие сроки вернется на позиции в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в случае необходимости украинские военные готовы оперативно вернуть отведенную технику и оружие на прежние позиции у линии разграничения в Донбассе.

"Сегодня, в соответствии с Минскими договоренностями, крупнокалиберная артиллерия и танки, тяжелое вооружение отведено с передовых позиций. Однако все танковые части и подразделения находятся в полной боевой готовности, и мы в этом сейчас убедились", - сказал глава государства, выступая перед военнослужащими 17-й отдельной танковой бригады в Луганской области в среду.

По его словам, в случае необходимости вся эта техника и оружие "в самые кратчайшие сроки вернутся в определенные места для укрепления наших оборонных рубежей".

"Не исключением является и 17-я танковая бригада, которая имеет боевое мастерство и уже твердые и славные боевые традиции", - сказал П.Порошенко.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ВОСТОК, ТЕХНИКА, ГОТОВНОСТЬ


Похожие новости


Двое украинских военных погибли на востоке страны за сутки, двое ранены - данные Киева Миссия ОБСЕ настаивает на безопасном и неограниченном доступе наблюдателей на востоке Украины ВОЗ обеспокоена ситуацией со здравоохранением в зоне конфликта на востоке Украины Территориальная целостность Украины должна быть сохранена, но при наделении востока определенной автономности - Олланд Текст минских соглашений не должен меняться, считают Порошенко с Кучмой Правительство Украины продолжит поставлять газ и электроэнергию на неподконтрольные территории - Яценюк

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]