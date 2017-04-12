Порошенко: в случае необходимости тяжелая военная техника в кратчайшие сроки вернется на позиции в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в случае необходимости украинские военные готовы оперативно вернуть отведенную технику и оружие на прежние позиции у линии разграничения в Донбассе.

"Сегодня, в соответствии с Минскими договоренностями, крупнокалиберная артиллерия и танки, тяжелое вооружение отведено с передовых позиций. Однако все танковые части и подразделения находятся в полной боевой готовности, и мы в этом сейчас убедились", - сказал глава государства, выступая перед военнослужащими 17-й отдельной танковой бригады в Луганской области в среду.

По его словам, в случае необходимости вся эта техника и оружие "в самые кратчайшие сроки вернутся в определенные места для укрепления наших оборонных рубежей".

"Не исключением является и 17-я танковая бригада, которая имеет боевое мастерство и уже твердые и славные боевые традиции", - сказал П.Порошенко.