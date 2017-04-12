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Дальнее зарубежье 12.04.2017 16:25

Еврокомиссия приступает к обсуждению озабоченностей в связи с несоблюдением Венгрией норм и ценностей ЕС

Еврокомиссия выразила обеспокоенность ситуацией в Венгрии с соблюдением правовых норм и общих ценностей ЕС, и начинает в связи этим обсуждение с Будапештом и членами союза.

По инициативе председателя ЕК Жана-Клода Юнкера первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс обсудил в среду с членами исполнительной коллегии ЕС последние события в Венгрии. Эти события, отмечается в коммюнике ЕК, "породили серьезные опасения относительно их совместимости с законодательством ЕС и общими ценностями, на которых основан союз".

Комиссия обсудила закон о высшем образовании Венгрии, проект закона о финансировании из-за рубежа неправительственных организаций, проведение общенациональной консультации на тему "Остановить Брюссель", а также текущие юридические проблемы в области предоставления убежища и недискриминации.

Члены ЕС договорились поднять законно оформленные случаи отдельных нарушений в конце апреля в следующем цикле проводимой в отношении Венгрии процедуры расследования нарушений.

Комиссия в ближайшее время проведет тщательный правовой анализ венгерского закона о высшем образовании и примет решение о дальнейших шагах. Что касается законопроекта о финансировании неправительственных организаций, то Еврокомиссия будет внимательно следить за процессом и вернется к этому вопросу на основе анализа затрагиваемых правовых норм, говорится в коммюнике.

Наконец, что касается общенациональной консультации "Остановить Брюссель", исполнительная коллегия ЕС решила подготовить и обнародовать свой ответ на это мероприятие.

"Вопросы, обсуждаемые сегодня коллегией, касаются как уважения союзного права, так и уважения общих ценностей Евросоюза, закрепленных в статье 2 Договора о ЕС, - говорится в коммюнике. - В совокупности общая ситуация в Венгрии вызывает обеспокоенность Комиссии. Поэтому она решила начать политический диалог с венгерскими властями, другими государствами-членами ЕС и Европарламентом".

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Тэги: ЕС, ВЕНГРИЯ, ОЗАБОЧЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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