Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7029 EUR   1.8058 RUR   0.0299 GBR   2.1256 TRY   0.46

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.08 Brent   55.98

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° Завтра 11° 14° 14 Апр 11° 21° 15 Апр 10° 18°

Финансы 12.04.2017 16:26

Удельный вес просроченных кредитов банков в Азербайджане на начало марта составляет около 10% - ЦБ

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций Азербайджана в январе-феврале 2017 года сократился на 3,4% - до 15 млрд 878,6 млн манатов на 1 марта 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

Объем просроченных кредитов на начало марта 2017 года составляет 1 млрд 556,4 млн манатов (рост на 5,7%) или 9,8% всех кредитов.

На 1 марта 2017 года банками с долей государства выдано кредитов на 4 млрд 311,5 млн манатов (спад на 25%) или 27,2% всех кредитов, частными банками – 11 млрд 112,7 млн манатов (рост на 8,7%) или 70% всех кредитов. Остальное приходится на долю небанковских кредитных организаций.

Из общего объема кредитов, выданных на конец февраля, на кредиты в национальной валюте приходится 8 млрд 356,1 млн манатов (спад на 3,5%), в иностранной валюте – 7 млрд 522,5 млн манатов (спад на 3,3%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте по итогам февраля 2017 года составляет 47,4% против 47,3% по итогам 2016 года.

В структуре кредитных вложений банков по состоянию на 1 марта 2017 года на торговлю и сферу услуг пришлось 2 млрд 313,4 млн манатов (14,6% всех кредитов), энергетический, химический и сектор природных ресурсов – 416,1 млн манатов (2,6%), сельское хозяйство и переработку – 449,3 млн манатов (2,8%), строительство и недвижимость - 1 млрд 910,8 млн манатов (12%), промышленность и производственный сектор - 1 млрд 256,9 млн манатов (7,9%), транспорт и связь - 1 млрд 269,7 млн манатов (8%), на домохозяйства - 5 млрд 528,6 млн манатов (34,8%), остальное - на другие сектора.

При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств в январе-феврале 2017 года сократился на 5,6%.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАНКИ, КРЕДИТЫ, ПРОСРОЧКА


Похожие новости


Кредитные вложения банков в экономику Азербайджана за январь-февраль 2017г сократились на 3%, в феврале – на 5% Банки-агенты АИФ в 2006-2017гг выдали кредитов на 776 млн манатов Fitch Ratings прогнозирует на 2017г спад кредитного портфеля банков в Азербайджане на 5% Кредитные вложения в экономику Азербайджана в нацвалюте в январе сократились на 3%, инвалюте – выросли на 7% Кредитные вложения банков в экономику Азербайджана за январь 2017г увеличились на 2% Кредитные вложения в экономику Азербайджана в нацвалюте в 2016г сократились на 21%, инвалюте – на 27,5%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]