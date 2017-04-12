Удельный вес просроченных кредитов банков в Азербайджане на начало марта составляет около 10% - ЦБ

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций Азербайджана в январе-феврале 2017 года сократился на 3,4% - до 15 млрд 878,6 млн манатов на 1 марта 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

Объем просроченных кредитов на начало марта 2017 года составляет 1 млрд 556,4 млн манатов (рост на 5,7%) или 9,8% всех кредитов.

На 1 марта 2017 года банками с долей государства выдано кредитов на 4 млрд 311,5 млн манатов (спад на 25%) или 27,2% всех кредитов, частными банками – 11 млрд 112,7 млн манатов (рост на 8,7%) или 70% всех кредитов. Остальное приходится на долю небанковских кредитных организаций.

Из общего объема кредитов, выданных на конец февраля, на кредиты в национальной валюте приходится 8 млрд 356,1 млн манатов (спад на 3,5%), в иностранной валюте – 7 млрд 522,5 млн манатов (спад на 3,3%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте по итогам февраля 2017 года составляет 47,4% против 47,3% по итогам 2016 года.

В структуре кредитных вложений банков по состоянию на 1 марта 2017 года на торговлю и сферу услуг пришлось 2 млрд 313,4 млн манатов (14,6% всех кредитов), энергетический, химический и сектор природных ресурсов – 416,1 млн манатов (2,6%), сельское хозяйство и переработку – 449,3 млн манатов (2,8%), строительство и недвижимость - 1 млрд 910,8 млн манатов (12%), промышленность и производственный сектор - 1 млрд 256,9 млн манатов (7,9%), транспорт и связь - 1 млрд 269,7 млн манатов (8%), на домохозяйства - 5 млрд 528,6 млн манатов (34,8%), остальное - на другие сектора.

При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств в январе-феврале 2017 года сократился на 5,6%.

А.Ахундов