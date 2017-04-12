Минск и Киев ведут подготовку белорусско-украинских переговоров на высшем уровне

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в рамках министерской встречи Вышеградской группы и стран "Восточного партнерства" в Варшаве в среду обсудил с главой МИД Украины Павлом Климкиным подготовку белорусско-украинских переговоров на высшем уровне и вопросы урегулирования ситуации в Донбассе.

"Глава внешнеполитического ведомства Беларуси обсудил с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным перспективы развития белорусско-украинского политического диалога, включая подготовку переговоров на высшем уровне. Рассмотрены также проблемные моменты урегулирования ситуации на Востоке Украины", - сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

В МИД также сообщили, что, выступая на пленарном заседании встречи министров иностранных дел стран Вышеградской группы (ВГ) и инициативы "Восточное партнерство" (ВП) В.Макей подчеркнул необходимость более тесного взаимодействия стран ВП и ВГ в транспортной сфере, в том числе через реализацию идеи "совместимости" в регионе "Восточного партнерства" и проведение тематических мероприятий в этой области. Кроме того, он обратил внимание на важность привлечения ресурсов международных финансовых институтов для реализации перспективных инфраструктурных проектов в регионе, отметили в пресс-службе.

По ее информации, в рамках мероприятия главы делегаций обсудили вопросы проведения предстоящего саммита "Восточного партнерства" в ноябре 2017 года в Брюсселе и ситуацию в регионе.

В МИД также сообщили, что в Варшаве В.Макей в ходе двусторонних переговоров с еврокомиссаром Йоханнесом Ханом обсудил текущее состояние и перспективы развития диалога по линии Беларусь-ЕС. "В центре внимания встреч В.Макея с заместителем премьер-министра, министром иностранных и европейских дел Республики Хорватия Давором Иво Штиром и министром иностранных дел Румынии Теодором-Виорелом Мелешкану находились вопросы активизации двустороннего взаимодействия в политической и торгово-экономической сферах, проблематика отношений Беларуси и Евросоюза", - добавили в пресс-службе ведомства.