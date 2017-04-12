Минск и Киев ведут подготовку белорусско-украинских переговоров на высшем уровне

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в рамках министерской встречи Вышеградской группы и стран "Восточного партнерства" в Варшаве в среду обсудил с главой МИД Украины Павлом Климкиным подготовку белорусско-украинских переговоров на высшем уровне и вопросы урегулирования ситуации в Донбассе.
"Глава внешнеполитического ведомства Беларуси обсудил с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным перспективы развития белорусско-украинского политического диалога, включая подготовку переговоров на высшем уровне. Рассмотрены также проблемные моменты урегулирования ситуации на Востоке Украины", - сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В МИД также сообщили, что, выступая на пленарном заседании встречи министров иностранных дел стран Вышеградской группы (ВГ) и инициативы "Восточное партнерство" (ВП) В.Макей подчеркнул необходимость более тесного взаимодействия стран ВП и ВГ в транспортной сфере, в том числе через реализацию идеи "совместимости" в регионе "Восточного партнерства" и проведение тематических мероприятий в этой области. Кроме того, он обратил внимание на важность привлечения ресурсов международных финансовых институтов для реализации перспективных инфраструктурных проектов в регионе, отметили в пресс-службе.
По ее информации, в рамках мероприятия главы делегаций обсудили вопросы проведения предстоящего саммита "Восточного партнерства" в ноябре 2017 года в Брюсселе и ситуацию в регионе.
В МИД также сообщили, что в Варшаве В.Макей в ходе двусторонних переговоров с еврокомиссаром Йоханнесом Ханом обсудил текущее состояние и перспективы развития диалога по линии Беларусь-ЕС. "В центре внимания встреч В.Макея с заместителем премьер-министра, министром иностранных и европейских дел Республики Хорватия Давором Иво Штиром и министром иностранных дел Румынии Теодором-Виорелом Мелешкану находились вопросы активизации двустороннего взаимодействия в политической и торгово-экономической сферах, проблематика отношений Беларуси и Евросоюза", - добавили в пресс-службе ведомства.
Вашингтон ожидает от Баку поддержки в осуждении действий Асада – посол США в Азербайджане
США за 25 лет оказали $1,3 млрд. финансовой помощи Азербайджану – посол
Азербайджан приветствует приверженность Евросоюза обеспечению суверенитета и территориальной целостности государств – глава МИД
Власти Греции попросили инвесторов порта Салоники повысить предлагаемую цену
Уровень долларизации банковских вкладов в Азербайджане на начало марта составил около 80% - ЦБ
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту обрушения строящегося здания в Баку в центре отдыха
Два человека погибли, четверо пострадали в результате обрушения здания в центре отдыха в Баку - Минздрав
Более 20 кандидатов на получение стипендии мэра Москвы утверждены в Азербайджане
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Осталось 4 дня до премьеры спектакля «Бульвар Сансет»по пьесе Виктора Денисова «Бульвар Заходящего Солнца».
В РИКЦ открылась фотовыставка «Наши в космосе»
Запущена азербайджанская версия интернет-сайта Российского информационно-культурного центра в Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»