SOCAR строит новую платформу на Булла-дениз

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) приступила к строительству новой стационарной морской платформы №12 на месторождении Булла-дениз, говорится в сообщении пресс-службы компании.
«Генеральным подрядчиком работ выступает трест «Neftqaztikinti по проекту, подготовленному институтом Neftqazelmitadqiqatlayiha. Платформа будет включать производственный и жилой сектора. Здесь будет установлено самое современное буровое оборудование, размещена одна вертолетная, две посадочные и две причальные площадки, один бытовой блок и прочее необходимое оборудование для снабжения», - отмечается в информации.
Общая площадь морской платформы составит 4,89 тыс. кв. метров.
Согласно проекту, платформа №12, предназначенная для бурения 5 добывающих скважин, будет установлена на глубине моря 30 метров, на пяти опорных блоках.
Ожидаемый суммарный суточный дебит со скважин составит 2,5 млн кубометров газа и 500 тонн конденсата.
В настоящее время ведутся работы по подготовке металлоконструкций для строительства платформы и продолжаются работы на трех из пяти опорных блоках.
Морское месторождение Булла-дениз открыто в 1973 году, введено в эксплуатацию в 1975 году. Месторождение находится на балансе Нефтегазодобывающего управления Н.Нариманова.
Н.Аббасова
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