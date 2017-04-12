Кличко посетит Азербайджан в четверг

Мэр Киева Виталий Кличко совершит 13 апреля визит в Азербайджан, сообщили агентству Интерфакс-Азербайджан в посольстве Украины в Баку.
«В рамках визита В.Кличко встретится с руководством Азербайджана, мэром Баку Гаджибалой Абуталыбовым, а также с руководством министерств и ведомств республики», - отметили в посольстве.
Целью визита мэра Киева является изучение опыта Азербайджана в проведении масштабных мероприятий.
«Это и Евровидение, Формула 1, Европейские игры, Исламские игры»,- отметили в дипмиссии.
Ф.Исазаде
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