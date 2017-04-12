Два человека погибли, четверо пострадали в результате обрушения здания в центре отдыха в Баку - Минздрав

Два человека погибли в результате обрушения строящегося здания в Баку в центре отдыха "Green City", сообщила агентству "Интерфакс-Азербайджан" глава пресс-службы Минздрава Лия Байрамова.
"Кроме этого, в результате инцидента пострадали 4 человека", - отметила она.
По ее словам, трое из четырех пострадавших госпитализированы, еще одному была оказана медицинская помощь на месте.
На месте происшествия работают бригады спасателей МЧС.
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