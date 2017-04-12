Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7029 EUR   1.8058 RUR   0.0299 GBR   2.1256 TRY   0.46

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.08 Brent   55.98

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° Завтра 11° 14° 14 Апр 11° 21° 15 Апр 10° 18°

Происшествия 12.04.2017 17:14

Два человека погибли, четверо пострадали в результате обрушения здания в центре отдыха в Баку - Минздрав

Два человека погибли в результате обрушения строящегося здания в Баку в центре отдыха "Green City", сообщила агентству "Интерфакс-Азербайджан" глава пресс-службы Минздрава Лия Байрамова.

"Кроме этого, в результате инцидента пострадали 4 человека", - отметила она.

По ее словам, трое из четырех пострадавших госпитализированы, еще одному была оказана медицинская помощь на месте.

На месте происшествия работают бригады спасателей МЧС.

Ф.Исазаде, Расим Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЗДАНИЕ, ОБРУШЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Как минимум 30 пожарных погибли при обрушении многоэтажного здания в Иране Число пострадавших при обрушении многоэтажного здания в Иране превысило 70 человек Число найденных жертв обрушения строящегося здания в Индии приближается к 20 Два человека погибли во время сноса здания в Баку

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]