Уровень долларизации банковских вкладов в Азербайджане на начало марта составил около 80% - ЦБ

Банковские вклады населения в инвалюте в Азербайджане в январе-феврале 2017 года сократились на 4,9% - 5 млрд 638,1 млн манатов или 79,4% всех вкладов населения, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
По итогам 2016 года удельный вес вкладов в инвалюте составлял 79,6%.
В целом, за январь-февраль 2017 года банковские вклады населения сократились на 4,7% – до 7 млрд 101,8 млн манатов.
По данным Центробанка, объем вкладов населения в национальной валюте в январе-феврале 2017 года сократился на 3,5% - до 1 млрд 463,7 млн манатов или 20,6% всех вкладов.
На 1 марта 2017 года объем банковских вкладов резидентов составляет 6 млрд 205 млн манатов, нерезидентов – 896,7 млн манатов. За январь-февраль 2017 года вклады резидентов сократились на 4,3%, нерезидентов - на 7,3%.
В целом, на 1 марта 2017 года, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составляет 21 млрд 761,5 млн манатов, что на 1,5% меньше показателя на начало 2017 года.
А.Ахундов
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