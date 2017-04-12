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Внешняя политика 12.04.2017 17:46

Мэр Киева Кличко встретится в Баку с азербайджанскими политиками и бизнесменами

Городской голова Киева Виталий Кличко 13-14 апреля совершит визит в Азербайджан по приглашению главы исполнительной власти Баку.

Как сообщает пресс-служба мэра Киева, в Баку В.Кличко встретится с мэром города Гаджибалой Абуталыбовым, представителями политических кругов и крупного бизнеса. Он также осмотрит новые объекты инфраструктуры в Баку, комплекс набережной бульвара, спортивную арену и другие объекты, знаковые для современного Баку.

"Мы ценим и стремимся развивать партнерские отношения между нашими странами. К тому же Киев и Баку уже почти 20 лет являются городами-побратимами. Нам сегодня очень интересен и может быть полезным опыт развития инфраструктуры в Баку. За последние годы столица Азербайджана достигла в этом направлении значительных успехов. И в этом контексте мы заинтересованы в сотрудничестве и в инвестициях азербайджанского бизнеса", - отметил В.Кличко накануне визита.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, АЗЕРБАЙДЖАН, КЛИЧКО, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]