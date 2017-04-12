Мэр Киева Кличко встретится в Баку с азербайджанскими политиками и бизнесменами

Городской голова Киева Виталий Кличко 13-14 апреля совершит визит в Азербайджан по приглашению главы исполнительной власти Баку.
Как сообщает пресс-служба мэра Киева, в Баку В.Кличко встретится с мэром города Гаджибалой Абуталыбовым, представителями политических кругов и крупного бизнеса. Он также осмотрит новые объекты инфраструктуры в Баку, комплекс набережной бульвара, спортивную арену и другие объекты, знаковые для современного Баку.
"Мы ценим и стремимся развивать партнерские отношения между нашими странами. К тому же Киев и Баку уже почти 20 лет являются городами-побратимами. Нам сегодня очень интересен и может быть полезным опыт развития инфраструктуры в Баку. За последние годы столица Азербайджана достигла в этом направлении значительных успехов. И в этом контексте мы заинтересованы в сотрудничестве и в инвестициях азербайджанского бизнеса", - отметил В.Кличко накануне визита.
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