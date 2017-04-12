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Дальнее зарубежье 12.04.2017 20:47

В Берлине считают неприемлемыми сравнения Асада с Гитлером, сделанные в Вашингтоне

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в среду подверг критике сравнение президента Сирии Башара Асада с Адольфом Гитлером, которое ранее допустили в Белом доме.

"Любые сравнения нынешней ситуации (в Сирии - ИФ) с преступлениями, которые совершались национал-социалистами, не ведут ни к чему хорошему", - заявил Ш.Зайберт журналистам.

Накануне представитель Белого дома США Шон Спайсер в ходе брифинга допустил сравнение Б.Асада с Адольфом Гитлером после недавних сообщений СМИ о применении Дамаском химоружия против собственного народа.

Впоследствии Ш.Спайсер извинился за подобное высказывание в отношении сирийского лидера.

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Тэги: ФРГ, СИРИЯ, НАЦИЗМ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]