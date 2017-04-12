В Берлине считают неприемлемыми сравнения Асада с Гитлером, сделанные в Вашингтоне

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в среду подверг критике сравнение президента Сирии Башара Асада с Адольфом Гитлером, которое ранее допустили в Белом доме.

"Любые сравнения нынешней ситуации (в Сирии - ИФ) с преступлениями, которые совершались национал-социалистами, не ведут ни к чему хорошему", - заявил Ш.Зайберт журналистам.

Накануне представитель Белого дома США Шон Спайсер в ходе брифинга допустил сравнение Б.Асада с Адольфом Гитлером после недавних сообщений СМИ о применении Дамаском химоружия против собственного народа.

Впоследствии Ш.Спайсер извинился за подобное высказывание в отношении сирийского лидера.