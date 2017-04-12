Глава МИД Азербайджана отмечает заинтересованность в сотрудничестве с Хорватией в судостроении и фармацевтики

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на встрече с вице-премьером, министром иностранных дел и европейских дел Хорватии Давором Иво Стиером отметил наличие перспектив по развитию экономического сотрудничества.

«Э.Мамедъяров отметил перспективы получения взаимной выгоды от расширения связей в сферах морского судоходства, судостроения, а также производства лекарственных препаратов», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Встреча состоялась в Варшаве в рамках заседания Вышеградской четверки и глава МИД программы Восточного партнерства.

Р.Бабаев