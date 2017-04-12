Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7029 EUR   1.8058 RUR   0.0299 GBR   2.1256 TRY   0.46

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.08 Brent   55.98

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° Завтра 11° 14° 14 Апр 11° 21° 15 Апр 10° 18°

Внешняя политика 12.04.2017 17:49

Глава МИД Азербайджана отмечает заинтересованность в сотрудничестве с Хорватией в судостроении и фармацевтики

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на встрече с вице-премьером, министром иностранных дел и европейских дел Хорватии Давором Иво Стиером отметил наличие перспектив по развитию экономического сотрудничества.

«Э.Мамедъяров отметил перспективы получения взаимной выгоды от расширения связей в сферах морского судоходства, судостроения, а также производства лекарственных препаратов», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Встреча состоялась в Варшаве в рамках заседания Вышеградской четверки и глава МИД программы Восточного партнерства.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ХОРВАТИЯ, ОТНОШЕНИЯ, РАЗВИТИЕ


Похожие новости


Баку и Загреб проведут в конце апреля межмидовские консультации в Азербайджане Президенты Азербайджана и Хорватии провели встречу в Мюнхене Азербайджанские компании хотят поставлять в Хорватию фруктовые соки и химпродукцию Азербайджан заинтересован в создании фармацевтических СП с Хорватией - Алиев Баку и Загреб должны расширить экспортно-импортные отношения – Алиев Президенты Алиев и Грабар-Китарович участвуют в азербайджано-хорватском бизнес-форуме

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]