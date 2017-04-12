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Карабахский конфликт 12.04.2017 18:46

Азербайджан оставляет за собой право восстановить территориальную целостность всеми доступными путями – глава МИД

Официальный Баку оставляет за собой право восстановить свою территориальную целостность всеми имеющимися доступными путями, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Азербайджан заинтересован в урегулировании конфликта переговорным путем и на основе дорожной карты, опирающейся на принципы международного права. Одновременно, если продолжающиеся десятилетиями переговоры не принесут никакого результата, Азербайджан оставляет за собой право восстановить свою нарушенную территориальную целостность всеми доступными способами», - подчеркнул Э.Мамедъяров на заседании министров иностранных дел Вышеградской четверки и программы Восточного партнерства.

По его словам, будущее Восточного партнерства в регионах, страдающих от конфликтов, зависит от восстановления мира и стабильности и обеспечения устойчивой безопасности.

«Мы считаем, что своевременная и активная роль Европейского Союза имеет значение с точки зрения стабильности и развития в нашем регионе», - сказал Э.Мамедъяров.

Министр подчеркнул, что азербайджанское правительство готово полностью гарантировать совместное проживание армянской и азербайджанской общин в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана.

«В противовес предпринимаемым Азербайджаном усилиям в направлении урегулирования конфликта, Армения проводит целенаправленную политику по изменению демографической картины на оккупированных территориях, а также проводит на захваченных землях незаконные «выборы» и «референдум». Последний проведенный на оккупированных территориях «референдум» явился еще одним провокационным шагом, направленным против Конституции Азербайджанской Республики», - отметил Э.Мамедъяров.

Он подчеркнул, что эта незаконная деятельность была отвергнута всем международным сообществом.

«Произошедшие на линии соприкосновения огня события апреля 2016 года и самые последние провокации 25 февраля 2017 года еще раз продемонстрировали чувствительность ситуации «ни войны, ни мира», - заявил Э.Мамедъяров.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КОНФЛИКТ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]