Азербайджан приветствует приверженность Евросоюза обеспечению суверенитета и территориальной целостности государств – глава МИД

Официальный Баку приветствует приверженность Европейского Союза вопросам обеспечения суверенитета и территориальной целостности государств, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
«Азербайджан приветствует приверженность Европейского Союза принятой в 2016 году Глобальной стратегии ЕС по внешней политике и политике безопасности, в которой нашел отражение пункт
«Суверенитет, независимость и территориальная целостность государств, нерушимость границ и мирное урегулирование споров – ключевые составляющие Европейской системы безопасности. Эти принципы едины для всех государств, расположенных в пределах и за пределами границ ЕС», - подчеркнул Э.Мамедъяров на заседании министров иностранных дел Вышеградской четверки и программы Восточного партнерства.
По его словам, Азербайджан является надежным союзником Европейского Союза и демонстрирует решительную политическую волю в направлении развития с Евросоюзом отношений, опирающихся на взаимоуважение, равное партнерство и общие интересы.
«Начало официальных переговоров по двустороннему соглашению во время визита президента Азербайджана в Брюссель стало открытием новой страницы в двусторонних отношениях», - отметил Э.Мамедъяров.
Министр подчеркнул, что стратегическое партнерство между Баку и Брюсселем в области энергетики остается фундаментальным.
По его словам, одним из приоритетов внешнеполитического курса Азербайджана остается укрепление диалога с Европейским Союзом.
«Восточное партнерство в последние годы доказало, что является действенным инструментом в обмене самой лучшей практикой и опытом европейских партнеров по двусторонним и многосторонним направлениям», - сказал Э.Мамедъяров.
Министр отметил, что в апреле Азербайджан приступает к переговорам по новому соглашению с Евросоюзом.
Р.Бабаев
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