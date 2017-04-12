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Карабахский конфликт 12.04.2017 19:40

Азербайджан приветствует приверженность Евросоюза обеспечению суверенитета и территориальной целостности государств – глава МИД

Официальный Баку приветствует приверженность Европейского Союза вопросам обеспечения суверенитета и территориальной целостности государств, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Азербайджан приветствует приверженность Европейского Союза принятой в 2016 году Глобальной стратегии ЕС по внешней политике и политике безопасности, в которой нашел отражение пункт

«Суверенитет, независимость и территориальная целостность государств, нерушимость границ и мирное урегулирование споров – ключевые составляющие Европейской системы безопасности. Эти принципы едины для всех государств, расположенных в пределах и за пределами границ ЕС», - подчеркнул Э.Мамедъяров на заседании министров иностранных дел Вышеградской четверки и программы Восточного партнерства.

По его словам, Азербайджан является надежным союзником Европейского Союза и демонстрирует решительную политическую волю в направлении развития с Евросоюзом отношений, опирающихся на взаимоуважение, равное партнерство и общие интересы.

«Начало официальных переговоров по двустороннему соглашению во время визита президента Азербайджана в Брюссель стало открытием новой страницы в двусторонних отношениях», - отметил Э.Мамедъяров.

Министр подчеркнул, что стратегическое партнерство между Баку и Брюсселем в области энергетики остается фундаментальным.

По его словам, одним из приоритетов внешнеполитического курса Азербайджана остается укрепление диалога с Европейским Союзом.

«Восточное партнерство в последние годы доказало, что является действенным инструментом в обмене самой лучшей практикой и опытом европейских партнеров по двусторонним и многосторонним направлениям», - сказал Э.Мамедъяров.

Министр отметил, что в апреле Азербайджан приступает к переговорам по новому соглашению с Евросоюзом.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕВРОСОЮЗ, ГОСУДАРСТВА, СУВЕРЕНИТЕТ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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