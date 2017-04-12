США за 25 лет оказали $1,3 млрд. финансовой помощи Азербайджану – посол

США за 25 лет оказали финансовую помощь Азербайджану в размере $1,3 млрд., заявил посол Америки в Баку Роберт Секута.
«За 25 лет США оказали Азербайджану помощь в размере $1,3 млрд.»,- заявил Р.Секута журналистам на мероприятии, посвященном 25-летию установления дипломатических отношений.
По его словам, эта помощь была направлена лицам, страдающим от конфликта, желающим открыть новые бизнес предприятия, подключится к предпринимательской деятельности и фермерам.
Дипломат отметил, что в дипотношениях между странами, в первую очередь, в глаза бросаются слова, «но главным пунктом в отношениях с Азербайджаном является совместная работа двух народов».
«То есть, установление сильных отношений между двумя народами и поддержка азербайджанцам в строительстве сильного, процветающего, демократичного, стабильного государства»,- подчеркнул Р.Секута.
За указанный период, по словам дипломата, 6 тыс. азербайджанцев в рамках различных программ обмена получили образование в США. Наряду с этим, американские специалисты образования, учителя и профессора оказывали свою помощь азербайджанцам в Азербайджане в различных учебных заведениях.
«600 волонтеров корпуса мира США помогали с изучением английского языка, строительства нового бизнеса, развитие общества»,- сказал он.
Р.Секута также отметил, что Вашингтон поддерживал Баку в диверсификации энергоресурсов.
«Мы на постоянной основе проводим межправительственные консультации с Азербайджаном по вопросам продвижения энергетических проектов. Эти проекты важны для европейской и в целом глобальной энергетической безопасности»,- отметил дипломат.
аз
Ф.Исазаде
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