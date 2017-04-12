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Внешняя политика 12.04.2017 19:46

США за 25 лет оказали $1,3 млрд. финансовой помощи Азербайджану – посол

США за 25 лет оказали финансовую помощь Азербайджану в размере $1,3 млрд., заявил посол Америки в Баку Роберт Секута.

«За 25 лет США оказали Азербайджану помощь в размере $1,3 млрд.»,- заявил Р.Секута журналистам на мероприятии, посвященном 25-летию установления дипломатических отношений.

По его словам, эта помощь была направлена лицам, страдающим от конфликта, желающим открыть новые бизнес предприятия, подключится к предпринимательской деятельности и фермерам.

Дипломат отметил, что в дипотношениях между странами, в первую очередь, в глаза бросаются слова, «но главным пунктом в отношениях с Азербайджаном является совместная работа двух народов».

«То есть, установление сильных отношений между двумя народами и поддержка азербайджанцам в строительстве сильного, процветающего, демократичного, стабильного государства»,- подчеркнул Р.Секута.

За указанный период, по словам дипломата, 6 тыс. азербайджанцев в рамках различных программ обмена получили образование в США. Наряду с этим, американские специалисты образования, учителя и профессора оказывали свою помощь азербайджанцам в Азербайджане в различных учебных заведениях.

«600 волонтеров корпуса мира США помогали с изучением английского языка, строительства нового бизнеса, развитие общества»,- сказал он.

Р.Секута также отметил, что Вашингтон поддерживал Баку в диверсификации энергоресурсов.

«Мы на постоянной основе проводим межправительственные консультации с Азербайджаном по вопросам продвижения энергетических проектов. Эти проекты важны для европейской и в целом глобальной энергетической безопасности»,- отметил дипломат.

аз

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, ФИНПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]