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СНГ 12.04.2017 21:02

Посольство РФ в Анкаре проверяет данные, касающиеся депортации год назад из Турции предполагаемого исполнителя теракта в Петербурге

Посольство РФ в Анкаре не располагает официальными данными о депортации в прошлом году из Турции предполагаемого исполнителя теракта в Санкт-Петербурге Акбарджона Джалилова.

"Мы направили соответствующий запрос в турецкие компетентные органы и проверяем эту информацию", - заявила "Интерфаксу" пресс-атташе российского посольства в Турции Ирина Касимова.

Так она ответила на просьбу агентства прокомментировать появившуюся в турецких и западных СМИ информацию о том, что А.Джаллилов был депортирован с территории Турции в феврале 2016 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ТЕРРОРИСТ, ДЕПОРТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]