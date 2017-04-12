Посольство РФ в Анкаре проверяет данные, касающиеся депортации год назад из Турции предполагаемого исполнителя теракта в Петербурге

Посольство РФ в Анкаре не располагает официальными данными о депортации в прошлом году из Турции предполагаемого исполнителя теракта в Санкт-Петербурге Акбарджона Джалилова.

"Мы направили соответствующий запрос в турецкие компетентные органы и проверяем эту информацию", - заявила "Интерфаксу" пресс-атташе российского посольства в Турции Ирина Касимова.

Так она ответила на просьбу агентства прокомментировать появившуюся в турецких и западных СМИ информацию о том, что А.Джаллилов был депортирован с территории Турции в феврале 2016 года.