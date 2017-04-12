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Дальнее зарубежье 12.04.2017 21:18

Дамаск хочет знать, кто применил в Сирии химическое вещество - постпред Сирии при ООН

Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил в среду, что власти страны хотят знать, кто применил химическое вещество в Сирии.

"Моя страна направляла вам и другим членам Совета письмо, в котором предлагала вам и гендиректору ОЗХО прислать техническую миссию в Хан-Шейхун и на авиабазу Шайрат, чтобы обнажить правду".

"Сирийское правительство хочет знать, кто применил химическое вещество в моей стране", - добавил он.

На минувшей неделе СМИ сообщили, что в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб были применены боеприпасы с отравляющими веществами, в результате чего погибли, по разным данным, около 100 человек. Ряд стран, включая США, а также сирийская оппозиция возложили ответственность за атаку на официальный Дамаск. В Дамаске эти обвинения отвергают.

В прошлую пятницу США нанесли ракетами "Томагавк" удар по аэродрому в сирийской провинции Хомс на западе страны. Это стало первой прямой атакой Соединенных Штатов против позиций сирийского правительства и самым радикальным военным решением президента США Дональда Трампа с момента его вступления в должность. По базе с военных кораблей в Средиземном море было выпущено около 60 ракет.

Сирийское государственное телевидение назвало "актом агрессии" нанесенный США ракетный удар по авиабазе в провинции Хомс.

Губернатор провинции Хомс Талала Барази отметил, что в результате ракетного удара США по сирийской авиабазе есть погибшие и раненые.

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Тэги: ООН, СИРИЯ, ХИМАТАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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