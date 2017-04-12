Дамаск хочет знать, кто применил в Сирии химическое вещество - постпред Сирии при ООН

Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил в среду, что власти страны хотят знать, кто применил химическое вещество в Сирии.
"Моя страна направляла вам и другим членам Совета письмо, в котором предлагала вам и гендиректору ОЗХО прислать техническую миссию в Хан-Шейхун и на авиабазу Шайрат, чтобы обнажить правду".
"Сирийское правительство хочет знать, кто применил химическое вещество в моей стране", - добавил он.
На минувшей неделе СМИ сообщили, что в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб были применены боеприпасы с отравляющими веществами, в результате чего погибли, по разным данным, около 100 человек. Ряд стран, включая США, а также сирийская оппозиция возложили ответственность за атаку на официальный Дамаск. В Дамаске эти обвинения отвергают.
В прошлую пятницу США нанесли ракетами "Томагавк" удар по аэродрому в сирийской провинции Хомс на западе страны. Это стало первой прямой атакой Соединенных Штатов против позиций сирийского правительства и самым радикальным военным решением президента США Дональда Трампа с момента его вступления в должность. По базе с военных кораблей в Средиземном море было выпущено около 60 ракет.
Сирийское государственное телевидение назвало "актом агрессии" нанесенный США ракетный удар по авиабазе в провинции Хомс.
Губернатор провинции Хомс Талала Барази отметил, что в результате ракетного удара США по сирийской авиабазе есть погибшие и раненые.
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