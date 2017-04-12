Вашингтон призывает Москву оказать влияние на Асада для деэскалации сирийского конфликта - постпред США при ООН

Вашингтон и российские власти должны работать вместе над улучшением ситуации в Сирии, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.
"Мы призываем Россию оказать влияние на Б.Асада для того, чтобы заставить его считаться с международными обязательствами", - отметила Н.Хейли на заседании СБ ООН в среду.
"Мы должны начать сотрудничать, чтобы действительно добиться деэскалации сирийского конфликта", - добавила она.
При этом Н.Хейли отметила, что все химическое оружие должно быть вывезено с территории Сирии.
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