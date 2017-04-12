Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7029 EUR   1.8058 RUR   0.0299 GBR   2.1256 TRY   0.46

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.08 Brent   55.98

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° Завтра 11° 14° 14 Апр 11° 21° 15 Апр 10° 18°

Дальнее зарубежье 12.04.2017 21:39

Вашингтон призывает Москву оказать влияние на Асада для деэскалации сирийского конфликта - постпред США при ООН

Вашингтон и российские власти должны работать вместе над улучшением ситуации в Сирии, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Мы призываем Россию оказать влияние на Б.Асада для того, чтобы заставить его считаться с международными обязательствами", - отметила Н.Хейли на заседании СБ ООН в среду.

"Мы должны начать сотрудничать, чтобы действительно добиться деэскалации сирийского конфликта", - добавила она.

При этом Н.Хейли отметила, что все химическое оружие должно быть вывезено с территории Сирии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ООН, США, РОССИЯ, ПРИЗЫВ


Похожие новости


СБ ООН рассмотрит возможное сокращение миротворческих миссий в свете планов США урезать свои взносы Генсек ООН опасается, что сокращение финансирования Вашингтоном Всемирной организации подорвет ее реформирование Тиллерсон заявил, что США могут выйти из Совета по правам человека ООН в случае его отказа от реформ Американский проект резолюции Совбеза ООН с осуждением ракетного обстрела Израиля не получил поддержки - источник в штаб-квартире ООН Трамп намерен изменить ООН Трамп высказался за вето США в СБ ООН при рассмотрении резолюции с осуждением поселенческой активности Израиля

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]