Вашингтон призывает Москву оказать влияние на Асада для деэскалации сирийского конфликта - постпред США при ООН

Вашингтон и российские власти должны работать вместе над улучшением ситуации в Сирии, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Мы призываем Россию оказать влияние на Б.Асада для того, чтобы заставить его считаться с международными обязательствами", - отметила Н.Хейли на заседании СБ ООН в среду.

"Мы должны начать сотрудничать, чтобы действительно добиться деэскалации сирийского конфликта", - добавила она.

При этом Н.Хейли отметила, что все химическое оружие должно быть вывезено с территории Сирии.