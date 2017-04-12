Гражданин Германии, а также выходец из Ирака, вероятно, причастны к взрывам возле автобуса футбольного клуба "Боруссия", пишет в среду немецкая газета "Кельнер Штадт-Анцайгер".

Речь идет о 25-летнем иракце, который проживает в германском городе Вупперталь, а также о 28-летнем немце из Френденберга.

По предварительным данным, оба подозреваемых связаны с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Ранее немецкие СМИ сообщили, что один из мужчин был задержан после того, как полиция обыскала их квартиры.

Кто именно из двух подозреваемых был задержан стражами порядка, не уточняется.

Накануне три взрывных устройства сработали близ автобуса футбольного клуба "Боруссия Дортмунд". Взрывы прогремели незадолго до первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между командами "Боруссия" и "Монако" в Дортмунде в Германии. В связи с этим игру было решено перенести на среду, 12 апреля.