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Дальнее зарубежье 12.04.2017 20:52

Де Мистура заявил, что отказывается от планов уйти в отставку

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что принял решение остаться на своем посту, несмотря на то, что ранее рассматривал возможность ухода в отставку.

"Как и любой из вас, я человек, и у меня есть семья. И семья проявляла нетерпение, потому что на них у меня совсем не оставалось времени", - сказал он журналистам в среду в ООН.

По словам С.де Мистуры, после того, как он сообщил о своем намерении уйти по личным причинам генсеку ООН Антониу Гутерришу, тот "повел себя благородно и понимающе".

"В то же время, должен вам сказать, что фотографии детей, пострадавших в результате химической атаки, повлияли на мою семью. И когда мы обсуждали этот вопрос, они сказали - и я горжусь этим: Стаффан, ты должен делать свою работу, и в данном случае твоя семья на втором месте", - рассказал С.де Мистура.

По его словам, это помогло ему принять окончательное решение и остаться на своем посту.

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Тэги: ООН, МИСТУРА, ОТСТАВКА, ОТКАЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]