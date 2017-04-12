Де Мистура заявил, что отказывается от планов уйти в отставку

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что принял решение остаться на своем посту, несмотря на то, что ранее рассматривал возможность ухода в отставку.

"Как и любой из вас, я человек, и у меня есть семья. И семья проявляла нетерпение, потому что на них у меня совсем не оставалось времени", - сказал он журналистам в среду в ООН.

По словам С.де Мистуры, после того, как он сообщил о своем намерении уйти по личным причинам генсеку ООН Антониу Гутерришу, тот "повел себя благородно и понимающе".

"В то же время, должен вам сказать, что фотографии детей, пострадавших в результате химической атаки, повлияли на мою семью. И когда мы обсуждали этот вопрос, они сказали - и я горжусь этим: Стаффан, ты должен делать свою работу, и в данном случае твоя семья на втором месте", - рассказал С.де Мистура.

По его словам, это помогло ему принять окончательное решение и остаться на своем посту.