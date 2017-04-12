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Транспорт и связь 12.04.2017 21:57

Власти Греции попросили инвесторов порта Салоники повысить предлагаемую цену

Греческое ведомство Hellenic Republic Asset Development Fund, занимающееся приватизацией государственных активов, попросило претендентов на приобретение контрольного пакета акций порта Салоники, второго по величине порта страны, повысить предлагаемую сумму, сообщает издание Maritime Herald.

В приобретении 67% акций портового управления заинтересованы три инвестора: филиппинская International Container Terminals Services, британская дочка дубайской DP World (P&O Steam Navigation), а также консорциум в составе немецкой Deutsche Equity Partners и французской Terminal Link SAS.

Правительство Греции поставило условие, что компании, которой в итоге достанется порт, придется инвестировать в его развитие как минимуму 180 млн евро в течение семи лет. Порт Салоники ежегодно может обслуживать до 16 млн тонн грузов.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, ПОРТ, ИНВЕСТИЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]