Путин, как ожидается, примет первого вице-премьера Госсовета КНР

Президент РФ Владимир Путин встретится в четверг с находящимся в Москве первым вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гаоли.

Встречу анонсировал накануне первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в ходе четвертого заседания российско-китайской межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству.

Он предположил, что одной из тем встречи станет проект высокоскоростной магистрали "Москва - Казань" с продолжением на Китай.

И.Шувалов также сообщил, что президент РФ, как ожидается, посетит 14-15 мая текущего года с визитом Пекин, где пройдет международный форум Шелкового пути. "Я буду сопровождать нашего президента, нам будет, что в присутствии лидеров доложить по продвижению инвестиционных проектов", - сказал первый вице-премьер РФ.