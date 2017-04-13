Путин, как ожидается, примет первого вице-премьера Госсовета КНР

Президент РФ Владимир Путин встретится в четверг с находящимся в Москве первым вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гаоли.
Встречу анонсировал накануне первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в ходе четвертого заседания российско-китайской межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству.
Он предположил, что одной из тем встречи станет проект высокоскоростной магистрали "Москва - Казань" с продолжением на Китай.
И.Шувалов также сообщил, что президент РФ, как ожидается, посетит 14-15 мая текущего года с визитом Пекин, где пройдет международный форум Шелкового пути. "Я буду сопровождать нашего президента, нам будет, что в присутствии лидеров доложить по продвижению инвестиционных проектов", - сказал первый вице-премьер РФ.
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