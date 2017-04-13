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СНГ 13.04.2017 11:34

Главу МИД Франции ждут в пятницу в Ташкенте

В Узбекистан 14 апреля с официальным визитом прибывает министр иностранных дел и международного развития Франции Жан-Марк Эро, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе узбекского МИД.

"В рамках визита запланированы встречи в кабинете министров, Министерстве иностранных дел Узбекистана и других форматах", - сказали в пресс-службе.

По данным МИД, Франция является одним из важных европейских партнеров Узбекистана.

В конце марта министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов посетил Францию с визитом.

Между внешнеполитическими ведомствами сторона регулярно проводятся политические консультации. Установлено межпарламентское сотрудничество.

Во Франции осуществляют свою деятельность Ассоциация по изучению искусства и истории эпохи Темуридов, Ассоциация "Авиценна-Франция". Ряд университетов Узбекистана имеет соглашения и протоколы о сотрудничестве с ведущими вузами Франции.

Как сообщалось ранее, в начале марта этого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев утвердил межправительственное узбекско-французское соглашение об учреждении и деятельности Французского агентства развития (ФАР) и его дочерней организации "Общество содействия и участия для экономического сотрудничества" (PROPARCO) на территории республики.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ФРАНЦИЯ, МИД, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]