Главу МИД Франции ждут в пятницу в Ташкенте

В Узбекистан 14 апреля с официальным визитом прибывает министр иностранных дел и международного развития Франции Жан-Марк Эро, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе узбекского МИД.

"В рамках визита запланированы встречи в кабинете министров, Министерстве иностранных дел Узбекистана и других форматах", - сказали в пресс-службе.

По данным МИД, Франция является одним из важных европейских партнеров Узбекистана.

В конце марта министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов посетил Францию с визитом.

Между внешнеполитическими ведомствами сторона регулярно проводятся политические консультации. Установлено межпарламентское сотрудничество.

Во Франции осуществляют свою деятельность Ассоциация по изучению искусства и истории эпохи Темуридов, Ассоциация "Авиценна-Франция". Ряд университетов Узбекистана имеет соглашения и протоколы о сотрудничестве с ведущими вузами Франции.

Как сообщалось ранее, в начале марта этого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев утвердил межправительственное узбекско-французское соглашение об учреждении и деятельности Французского агентства развития (ФАР) и его дочерней организации "Общество содействия и участия для экономического сотрудничества" (PROPARCO) на территории республики.