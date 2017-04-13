Восемь афганских наркокурьеров уничтожили таджикские пограничники с начала года

Таджикским пограничникам в январе-марте 2017 года пришлось 10 раз вступать в перестрелки с вооруженными группами контрабандистов наркотиков, заявил первый заместитель командующего погранвойсками Государственного комитета национальной безопасности республики Изатулло Файзуллозода.

"За этот период подразделениями пограничных войск ГКНБ совместно с другими силовыми структурами 15 операций. Военнослужащие пограничных войск ГКНБ 10 раз вступали в боестолкновения с вооруженными группами контрабандистов, восемь афганских контрабандистов были обезврежены, пять задержаны. В то же время в ходе оперативных мероприятий задержаны восемь граждан Таджикистана, причастных к незаконному обороту наркотиков", - сказал он в четверг на подведении итогов служебной деятельности пограничников в первом квартале года.

И.Файзуллозода отметил, что "военнослужащими пограничных войск ГКНБ совместно с другими силовыми структурами за этот период у контрабандистов было изъято более 340 кг наркотических веществ, девять единиц огнестрельного оружия, 121 единица военного снаряжения".

По его словам, всего же "за первые три месяца текущего года пограничными войсками Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана было пресечено 32 факта нарушения государственной границы и 17 фактов нарушения пограничного режима, в результате задержано 126 нарушителей государственной границы и 73 нарушителей пограничного режима".