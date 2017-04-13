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Дальнее зарубежье 13.04.2017 12:03

КНДР, возможно, готовит новое ядерное испытание - эксперты

Последние спутниковые снимки указывают на то, что КНДР завершила приготовления к возможному новому ядерному испытанию, сообщает сайт 38 North Института США и Кореи при американском университете Джонса Хопкинса.

"Коммерческие спутниковые снимки - от 12 апреля - ядерного полигона Северной Кореи в Пхунгери демонстрируют непрекращающуюся активность у северного портала, новую активность в главной административной зоне и некоторое число персонала вокруг командного центра полигона", - говорится на сайте.

При этом состояние объекта эксперты оценили как "снаряженное и готовое" к вероятному испытанию.

Потенциальное новое ядерное испытание КНДР может стать шестым за ее историю.

В Южной Корее и Японии полагают, что КНДР может провести очередное ядерное испытание 15 апреля в 105-ю годовщину со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена или 25 апреля в 85-ю годовщину со дня основания Корейской народной армии. Также высказывалась версия о возможности проведения нового ракетного пуска.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о своей готовности урегулировать ядерную проблему КНДР во взаимодействии с другими странами в том случае, если Китай откажется сотрудничать с США по этому вопросу.

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Тэги: КНДР, АТОМ, ИСПЫТАНИЕ, ВЕРОЯТНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]