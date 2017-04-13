КНДР, возможно, готовит новое ядерное испытание - эксперты

Последние спутниковые снимки указывают на то, что КНДР завершила приготовления к возможному новому ядерному испытанию, сообщает сайт 38 North Института США и Кореи при американском университете Джонса Хопкинса.

"Коммерческие спутниковые снимки - от 12 апреля - ядерного полигона Северной Кореи в Пхунгери демонстрируют непрекращающуюся активность у северного портала, новую активность в главной административной зоне и некоторое число персонала вокруг командного центра полигона", - говорится на сайте.

При этом состояние объекта эксперты оценили как "снаряженное и готовое" к вероятному испытанию.

Потенциальное новое ядерное испытание КНДР может стать шестым за ее историю.

В Южной Корее и Японии полагают, что КНДР может провести очередное ядерное испытание 15 апреля в 105-ю годовщину со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена или 25 апреля в 85-ю годовщину со дня основания Корейской народной армии. Также высказывалась версия о возможности проведения нового ракетного пуска.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о своей готовности урегулировать ядерную проблему КНДР во взаимодействии с другими странами в том случае, если Китай откажется сотрудничать с США по этому вопросу.