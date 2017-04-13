Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7029 EUR   1.8175 RUR   0.0301 GBR   2.1394 TRY   0.4668

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.11 Brent   55.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 14° Завтра 11° 22° 15 Апр 18° 16 Апр 10° 17°

СНГ 13.04.2017 12:16

Члены транснациональной банды наркоторговцев, поставлявшей наркотики из Афганистана в РФ, осуждены в Таджикистане

В Таджикистане за контрабанду и незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере к длительным срокам лишения свободы приговорены члены организованной транснациональной преступной группы.

Как сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы Агентства по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана (АКН) Хушнуд Рахматуллоев, гражданин Таджикистана Нурали Бобоев и гражданин Афганистана Мухаммад Сиддики были задержаны с 203 кг. 622 гр. гашиша 13 декабря 2016 года.

По словам Х.Рахматуллоева, Н.Бобоев по прозвищу "Нури-Карагоч" являлся главарем таджикской части организованной транснациональной преступной группы, и долгое время занимался контрабандой и незаконным оборотом наркотических средств в особо крупном размере. В 2005 году его вместе с двоюродным братом уже задерживали при попытке транспортировки 100 кг героина и 90 кг опий и привлекали к уголовной ответственности. После отбывания наказания Н.Бобоев продолжил заниматься наркоторговлей.

В ходе проведения розыскных мероприятий было установлено, что организованная преступная группа состоит из граждан Афганистана, Таджикистана и Киргизии и занимается контрабандой наркотиков из Афганистана в республики Центральной Азии и Россию.

10 марта суд приговорил Н.Бобоева к 20, а М.Сиддики - к 25 годам лишения свободы.

АКН направило письмо коллегам в Кабуле, в котором говорится, что главарь и остальные члены организованной преступной группы, действующей в настоящее время на территории Афганистана, также должны быть задержаны и привлечены к уголовной ответственности.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТАДЖИКИСТАН, АФГАНИСТАН, НАРКОТОРГОВЦЫ, ПРИГОВОР


Похожие новости


Восемь афганских наркокурьеров уничтожили таджикские пограничники с начала года Афганский президент приедет в Таджикистан на запуск энергопроекта CASA-1000 Таджикистан усилил охрану границы из-за захвата талибами афганского Кундуза На таджикско-афганской границе убиты два наркокурьера, изъято 270 кг гашиша На таджикско-афганской границе сконцентрировано 1,5 тыс. боевиков, утверждают в Душанбе Катар помог вернуть из Афганистана на родину таджикских пограничников

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]