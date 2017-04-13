Члены транснациональной банды наркоторговцев, поставлявшей наркотики из Афганистана в РФ, осуждены в Таджикистане

В Таджикистане за контрабанду и незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере к длительным срокам лишения свободы приговорены члены организованной транснациональной преступной группы.

Как сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы Агентства по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана (АКН) Хушнуд Рахматуллоев, гражданин Таджикистана Нурали Бобоев и гражданин Афганистана Мухаммад Сиддики были задержаны с 203 кг. 622 гр. гашиша 13 декабря 2016 года.

По словам Х.Рахматуллоева, Н.Бобоев по прозвищу "Нури-Карагоч" являлся главарем таджикской части организованной транснациональной преступной группы, и долгое время занимался контрабандой и незаконным оборотом наркотических средств в особо крупном размере. В 2005 году его вместе с двоюродным братом уже задерживали при попытке транспортировки 100 кг героина и 90 кг опий и привлекали к уголовной ответственности. После отбывания наказания Н.Бобоев продолжил заниматься наркоторговлей.

В ходе проведения розыскных мероприятий было установлено, что организованная преступная группа состоит из граждан Афганистана, Таджикистана и Киргизии и занимается контрабандой наркотиков из Афганистана в республики Центральной Азии и Россию.

10 марта суд приговорил Н.Бобоева к 20, а М.Сиддики - к 25 годам лишения свободы.

АКН направило письмо коллегам в Кабуле, в котором говорится, что главарь и остальные члены организованной преступной группы, действующей в настоящее время на территории Афганистана, также должны быть задержаны и привлечены к уголовной ответственности.