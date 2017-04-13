Лидер КНДР высоко оценил подготовку северокорейских спецназовцев по итогам очередных учений

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично наблюдал за прошедшими в Северной Корее учениями сил специальных операций и остался доволен увиденным, сообщает в четверг северокорейское агентство ЦТАК.

По информации агентства, Ким Чен Ын смотрел с наблюдательного пункта, как бойцы спецназа высаживаются с легких транспортных самолетов и атакуют условного противника.

Северокорейский лидер высоко оценил профессиональную подготовку десантников, отметив их высокую точность стрельбы.

Ранее в МИД КНДР заявили, что действия США, направленные на дальнейшую эскалацию напряженности в районе Корейского полуострова, ведут к началу войны.

"Это доказывает, что опрометчивые шаги США, целью которых является вторжение в КНДР, вступили в серьезную стадию", - заявил представитель северокорейского внешнеполитического ведомства, комментируя выдвижение ударной авианосной группы США в сторону Корейского полуострова.

Как сообщалось, США перенаправили ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карс Винсон" к корейским берегам. Ранее планировался ее заход в Австралию.