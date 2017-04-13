Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7029 EUR   1.8175 RUR   0.0301 GBR   2.1394 TRY   0.4668

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.11 Brent   55.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 14° Завтра 11° 22° 15 Апр 18° 16 Апр 10° 17°

Дальнее зарубежье 13.04.2017 12:44

Лидер КНДР высоко оценил подготовку северокорейских спецназовцев по итогам очередных учений

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично наблюдал за прошедшими в Северной Корее учениями сил специальных операций и остался доволен увиденным, сообщает в четверг северокорейское агентство ЦТАК.

По информации агентства, Ким Чен Ын смотрел с наблюдательного пункта, как бойцы спецназа высаживаются с легких транспортных самолетов и атакуют условного противника.

Северокорейский лидер высоко оценил профессиональную подготовку десантников, отметив их высокую точность стрельбы.

Ранее в МИД КНДР заявили, что действия США, направленные на дальнейшую эскалацию напряженности в районе Корейского полуострова, ведут к началу войны.

"Это доказывает, что опрометчивые шаги США, целью которых является вторжение в КНДР, вступили в серьезную стадию", - заявил представитель северокорейского внешнеполитического ведомства, комментируя выдвижение ударной авианосной группы США в сторону Корейского полуострова.

Как сообщалось, США перенаправили ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карс Винсон" к корейским берегам. Ранее планировался ее заход в Австралию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КНДР, ЛИДЕР, СПЕЦНАЗ, УЧЕНИЯ


Похожие новости


Власти Малайзии подтвердили личность погибшего Ким Чен Нама через образец ДНК его ребенка Скончавшийся в Малайзии брат Ким Чен Ына страдал паранойей - газета Малазийские власти готовы передать Пхеньяну тело скончавшегося брата Ким Чен Ына В Малайзии убит старший брат Ким Чен Ына Парламент КНДР избрал Ким Чен Ына главой Госсовета - нового органа исполнительной власти Ядерный арсенал КНДР стал решающим фактором для успеха переговоров Пхеньяна и Сеула по выходу из кризиса - Ким Чен Ын

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]